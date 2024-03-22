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الجمعة، 22-03-2024 03:58 م

7 نصائح للتغلب على عسر الهضم في رمضان

ش


الوكيل الاخباري - عند قدوم شهر رمضان المبارك تتزين الموائد بالعديد من الأطعمة المختلفة، وكذلك المقبلات المقرمشة والسلطات والمخللات، بالإضافة إلى العصائر والأطباق الساخنة الرئيسية.

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وعند تناول مختلف الأكلات بأنواعها بجانب شرب العصائر وتناول السلطات والمخللات والشوربة والمسبكات، بشكل عشوائي على الإفطار بعد صيام دام لحوالي 15 ساعة، يؤدي ذلك إلى الإصابة بعسر الهضم.

ويتسبب عسر الهضم بإفراغ المعدة ببطء أكثر من المعتاد، ما يسبب الغثيان، والقيء، والشعور بالامتلاء بسرعة عند تناول الطعام، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، ويرافق هذه الحالة الشعور بالألم، أو الانزعاج في المعدة، أو الجزء العلوي من البطن.


نصائح للتغلب على عسر الهضم
1- ابدأ إفطارك بالتمر أو القليل من الماء.
2- مضغ الطعام جيدا لأنه أول عملية في الهضم.


3- الابتعاد عن التغيير المفاجئ في كمية ونوعية الطعام.
4- قسم وجباتك إلى وجبات خفيفة في ساعات الإفطار.


5- مسار النشاط البدني خاصة المشي بعد الإفطار.
6- تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام.


7- الحرص على تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة لأنها غنية بالألياف الغذائية.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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