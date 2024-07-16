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الثلاثاء، 16-07-2024 03:31 م

الوقاية من السكري تقلل من المخاطر على القلب

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الوكيل الإخباري- أجرى باحثون من الصين دراسة على أشخاص تم تشخيص إصابتهم بما قبل السكري أو بدايات السكري، وتبين أن اتباع إجراءات الوقاية لتأجيل تطور الحالة في بدايته لـ 4 أو 6 سنوات يعود بفوائد كبيرة على صحة القلب.

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وغالباً ما يتلقى الأشخاص تشخيصاً بحالة ما قبل السكري قبل الإصابة بالسكري من النوع 2، وفي بعض الأحيان يمكنهم تجنب تطور المرض بالتدخلات الغذائية والعلاجية والنشاط البدني.


وبحسب "مديكال نيوز توداي"، تتبع فريق البحث من مستشفى فوواي والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية بيانات 540 مشاركاً مصابين بمرض السكري من النوع 2، والذين تمت متابعتهم لأكثر من 30 عاماً.


وخضع المشاركون لفحوصات شاملة بعد عامين، و4 و6 أعوام.


النتائج

أظهرت النتائج أن الذين ظلوا خالين من مرض السكري لمدة 4 سنوات على الأقل كان لديهم خطر أقل بنسبة 26% للوفاة لأي سبب، وخطر أقل بنسبة 40% لمشاكل الأوعية الدموية.


أما المشاركون الذين ظلوا خالين من مرض السكري لمدة 6 سنوات على الأقل بعد تشخيص إصابتهم بما قبل السكري فشهدوا المزيد من الفوائد، فقد انخفض لديهم معدل الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 44%.


وتشير هذه النتائج إلى أنه إذا تمكن الأشخاص المصابون بمرض السكري من تأخير الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لبضع سنوات على الأقل، فيمكنهم تقليل فرصهم في الإصابة بمشاكل صحية على المدى الطويل.


وفسر الباحثون التأثير الوقائي بأن "من المرجح أن يكون بعض هذا بسبب تدمير أقل لخلايا بيتا البنكرياسية، وكذلك انخفاض مستويات مقاومة الأنسولين في العضلات والدهون".


وقال الباحثون: "هذا يعني أن الإصابة بالسكري من النوع 2 لا تعني التخلي عن الأمل".

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