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السبت، 25-02-2023 11:43 ص

الى ماذا يشير ضعف التوازن ؟

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الوكيل الإخباري- توصلت دراسة يابانية جديدة إلى وجود علاقة قوية بين وظيفة التوازن وحجم منطقة الحصين داخل الدماغ، وهي المنطقة التي تشارك في توحيد معلومات الذاكرة حول الملاحة والوعي المكاني والتسلسلات الحركية.

وأجريت الدراسة في جامعة تسوكوبا، وشارك فيها 30 شخصاً من كبار السن الأصحاء، خضعوا لاختبارات التوازن على أنواع مختلفة من الأسطح وأعينهم مفتوحة، ثم وهي مغمضة. وتم تصوير أدمغة المشاركين بالرنين المغناطيسي لتقييم حجم منطقة الحصين.

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وأظهرت النتائج التي نشرها موقع "مديكال إكسبريس"، إمكانية استخدام مقياس توازن الوضع الذي اعتمدت عليه الدراسة كمؤشر على وجود انكماش في حجم الحصين، وخاصة الجزء الذي يعرف باسم الحقول الفرعية من الحصين.


ويسعى الباحثون في دراسة لاحقة لمعرفة ما إذا كان علاج اضطرابات التوازن من شأنه أن يزيد من حجم الحصين، وما إذا كان حجم الحصين يمكن أن يكون مؤشراً للتنبؤ بالخرف.

 

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