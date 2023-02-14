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الثلاثاء، 14-02-2023 10:09 ص

دراسة: الجراحة بعد السكتة الدماغية أكثر فاعلية من العلاج

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الوكيل الإخباري- وجدت دراسة سريرية دولية أن الذين يعانون من سكتات دماغية كبيرة تعافوا بشكل كبير بعد استئصال الخثرة الموجودة داخل الأوعية الدموية، إلى جانب تلقي علاج طبي، مقارنة بالمرضى الذين يتلقون العلاج فقط.

وقال الدكتور عمرو السراج الباحث الرئيسي في الدراسة: "تُرك هؤلاء المرضى لتلقي العلاج الطبي فقط، وانتهي الأمر بعدد كبير منهم بنتائج سيئة للغاية؛ إما على كرسي متحرك، أو ينامون في الفراش، أو يموتون".

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وأجريت الدراسة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وشملت 31 مركزاً طبياً في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، ونشرت نتائج البحث "نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين".


وتم تقسيم المرضى المشاركين إلى مجموعتين: 178 تم استئصال الخثرة، و174 تلقوا علاج تذويب الخثرات فقط.


وقال السراج: "وجدنا أن ما يقرب من 20% من الذين خضعوا لاستئصال الخثرة انتهى بهم الأمر باستقلال وظيفي، والعودة إلى عائلاتهم، أو إلى المجتمع بشكل شبه طبيعي أو لا يحتاجون إلى دعم، مقارنة بـ 7% للعلاج الطبي فقط".


وأضاف: "هذا تحسن كبير في حالة المرضى الذين يعانون من سكتات دماغية كبيرة ولا يتلقون العلاج في هذه المرحلة". ويتوقع السراج أن تغير النتائج إرشادات العلاج في المستقبل القريب.

 

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