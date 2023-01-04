الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 12:26 م

بالصور.. طريقة للتخلص من الصداع دون مسكنات

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الوكيل الإخباري-بعيدا عن المسكنات والأدوية، هناك طريقة سهلة ومجانية لعلاج ألم الصداع المزعج في ثوان

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بمجرد شعورنا بالصداع، نسرع إلى تناول المسكنات وخصوصا الباراسيتامول، لتخفيف أثره المزعج جدا بسرعة. لكن حسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية هناك طريقة سهلة والأهم من ذلك "مجانية" يمكن أن يقوم بها أي شخص مصاب بالصداع.


ووفقا للصحيفة يمكنك التركيز على نقطة من 6 نقاط في الرأس اعتمادا على المكان الذي تشعر فيه بالألم، وتدليكها لمدة تتراوح من 30 ثانية وحتى دقيقة كاملة.


وينصح بتدليك مكان الألم في الرأس بضغط خفيف وبحركات دائرية، ويفترض أن تشعر بالراحة خلال من 5 إلى 10 دقائق. وفيما يلي شرح للنقاط الست في الرأس، التي يمكنك من خلال الضغط عليها التخلص من الصداع بسرعة مذهلة:


1- نقطة ينتانج:
تقع في منتصف الرأس، فوق الأنف مباشرة، وبين حاجبيك. ينبغي عليك تدليك هذا المنطقة إذا كان الصداع الذي تعاني منه يشمل ألم في العين ربما نتج عن تحديق في شاشة ما لفترة طويلة.



2- نقاط شواي جو:
تجد هذه النقاط على بعد 2-3 سم من خط شعر الرأس، وتقع فوق كل أذن من أذنيك. تدليك هذه المنطقة سيمنحك راحة من ألم العين والصداع الناتج عن التوتر.



3- نقاط ينجكسيانج:
تجد هذه النقاط على بعد نحو 2 سم من كل فتحة أنف، فوق خط الشفاه مباشرة بالتوازي مع عينيك. تدليك هذه المنطقة لا يريحك فقط من الصداع، بل من ألم الأسنان أيضا، كما يساعد على فتح الجيوب الأنفية ما يمكن أن يساعد في العلاج من نزلات البرد.


4- نقاط زان تشو:
تقع فوق نقاط ينجكسيانج مباشرة، والضغط الرقيق على هذه النقاط يمكن أن يريحك من أعراض البرد والإنفلونزا. وينصح بتدليك هذه النقاط لمدة دقيقة.




5- نقاط تيانزو:
الضغط على هذه النقاط الموجودة في مؤخرة الرأس وأعلى العمود الفقري برفق يساعد مرضى الصداع النصفي على التخلص من ألمه المزعج.




6- نقاط هيجو:
هذه هي النقطة الوحيدة التي لا تقع على الرأس، فهي توجد على جانب الإبهام في كلا اليدين. تدليك هذه النقاط من المفترض أن يعالج من الصداع وألم الأسنان والتهاب الجيوب الأنفية واحمرار وتورم العين.






 




 

 


 

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