علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال بطرق مختلفة

الوكيل الإخباري-التبول اللاإرادي مشكلة شائعة لدى الأطفال، ويمكن تقسيم التبول اللاإرادي عند الأطفال إلى مجموعتين، التبول اللاإرادي الليلي الذي يحدث أثناء النوم، والتبول اللاإرادي النهاري أثناء النهار أثناء ساعات الاستيقاظ، تابع المقال التالي لمعرفة كيفية علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال وكيفية علاج التبول الليلي عند الاطفال بطرق مختلفة



أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال ببساطة يتم تعريف سلس البول أو التبول اللاإرادي على أنه فقدان السيطرة الكاملة على التبول أو إفراغ المثانة، وهي حالة شائعة بين الأطفال



يمكن تقسيم التبول اللاإرادي عند الأطفال إلى مجموعتين:



التبول اللاإرادي الليلي Nocturnal enuresis الذي يحدث أثناء النوم



التبول اللاإرادي النهاري diurnal enuresis الذي يحدث أثناء ساعات الاستيقاظ



يشار إلى التبول اللاإرادي الليلي غالبًا باسم التبول اللاإرادي، وهو النوع الأكثر شيوعًا لسلس البول عند الأطفال فوق 5 سنوات من العمر



الأسباب المحتملة قبل التعرف على عـلاج التبول اللاإرادي عند الأطفال لابد من معرفة الأسباب، فالخبراء لا يفهمون تمامًا لماذا يستمر بعض الأطفال في التبول ليلاً، فمن الممكن أن تكون المشكلة تأخر في النمو والتطور. وفي بعض الأحيان، لا تتطور المثانة ببساطة بما فيه الكفاية لتخزين البول لليلة كاملة، وفي بعض الأحيان لا يكون لدى الطفل بعد القدرة على الإدراك عندما تكون المثانة ممتلئة ليوقظ الطفل نفسه ويصل إلى الحمام



ومع نمو وتطور الطفل، تقل احتمالية التبول الليلي، وبحلول سنوات المراهقة أو قبل ذلك بكثير، فإن معظم الأطفال يكونون قد تجاوزوا المشكلة ولكن يظل 1% فقط أو أقل لديهم مشاكل



وتعتمد معالجة التبول اللاإرادي على السبب الأساسي للمشكلة، ويتمثل العلاج الأولي لـ سلس البول الليلي الأكثر شيوعاً في التعديل السلوكي، وهذا يشمل:



التشجيع الإيجابي، والتشجيع على التبول المتكرر أثناء النهار



إيقاظ الطفل بشكل دوري أثناء الليل



وتقييد تناول السوائل قبل النوم



واستخدام الأجهزة التي تنبه الطفل عندما تصبح الملابس الداخلية أو البطانيات مبتلة



انتبه؛ يكون معظم الأطفال محرجين بالفعل بسبب التبول اللاإرادي، ومن المهم محاولة الحد من الأثر الاجتماعي والنفسي للحالة



علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال بالأدوية بالإضافة إلى التعديل السلوكي

يمكن علاج التبول الليلي عند الاطفال بالأدوية، لأن حالتهم تتطلب العلاج بالأدوية في نهاية المطاف



وتشمل الأدوية الأكثر استخدامًا لعلاج التبول اللاإرادي عنـد الأطفال:



أسيتات ديسموبريسين desmopressin acetate



كلوريد أوكسي بوتينين oxybutynin chloride



كبريتات الهيوسيامين hyoscyamine sulphate



إيميبرامين imipramine



تنبيهات هامة

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كل هذه الأدوية لها تأثيرات جانبية، ويجب استخدامها بحرص لعلاج الأعراض وليس كعلاج، حتى يتم حل المشكلة من تلقاء نفسها، كما يجب أن تستخدم وفقاً للجرعات التي يحددها الطبيب



وفي بعض الأحيان يكون مزيج من الأدوية أكثر فعالية، ومع ذلك لا توجد ضمانات وقد لا يعالج الدواء المشكلة، وعادًة ما يستأنف الطفل تبليل الفراش عند توقف الدواء إلى أن تُحل المشكلة مع المتابعة والاهتمام بالنصائح السابق ذكرها مع استشارة الطبيب



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