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الثلاثاء، 03-01-2023 12:21 م

أطباء يبتكرون عقاراً لعلاج سرطان البروستات

سرطان-البروستات


الوكيل الإخباري-ابتكر أطباء تشيكيون عقاراً لعلاج سرطان البروستات في مراحله المتقدمة، وباشروا استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات زرع العظام.

ويشير موقع idnes.cz، إلى أنه أطلق على دواء علاج سرطان البروستات اسم Pluvicto.

وقد وافقت المفوضية الأوروبية على استخدامه قبل بضعة أيام، ويأتي هذا الدواء على شكل محلول ويستخدم في علاج المراحل المتقدمة من السرطان ومخصص للمرضى الذين لم تساعدهم أشكال العلاج الأخرى.

ووفقاً للموقع، تم إعطاء دواء Pluvicto للمرضى لأول مرة كجزء من الاختبارات السريرية في قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي بمدينة أولوموك الواقعة شمال شرق جمهورية التشيك. ولكن لم يذكر الموقع متى سيبدأ الإنتاج التسلسلي لهذا الدواء، ليكون في متناول المرضى.

وأجرى الأطباء التشيك، لأول مرة في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، عملية زرع عظام اصطناعية مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد. الحديث هنا عن عملية استبدال عظم الكاحل، التي أجريت في المستشفى الجامعي بمدينة برنو.
 
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