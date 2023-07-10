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الإثنين، 10-07-2023 02:29 م

بالماء .. طريقة بسيطة للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

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الوكيل الإخباري- تعتبر الكمادات الباردة من الطرق الطبيعية الفعالة في علاج بعض المشكلات الصحية التي تصيب العين، بشرط استعمالها في ضوء مجموعة من الإرشادات.

نستعرض في التقرير التالي، فوائد الكمادات الباردة للعين وطريقة استخدامها، وفقًا لموقع "Medical News Today".

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فوائد الكمادات الباردة للعين


1- ترطيب العين
في دراسة أجريت عام 2013، وجد الباحثون أن الكمادات الباردة تعادل فعالية الدموع الاصطناعية، حيث تساعد على تخفيف أعراض جفاف العين، مثل الحكة والحرقان والالتهاب.


2- تخفيف أعراض التهاب الملتحمة
تلعب الكمادات الباردة دورًا كبيرًا في التقليل من حدة أعراض التهاب الملتحمة، خاصةً تورم العين واحمرارها، ولكن يشترط أن تكون القماشة المستخدمة في هذا الغرض نظيفة، منعًا للإصابة بالعدوى.


3- تسكين ألم العين
يمكن التغلب على آلام العينين عن طريق استعمال الكمادات الباردة، بشرط تركها على العين المصابة لمدة تصل إلى 15 دقيقة، لتحقيق أقصى استفادة منها.


4- إزالة الهالات السوداء
تساعد الكمادات الباردة على التخلص من الهالات السوداء تحت العين، ويرجع السبب إلى قدرتها على تقليص الأوعية الدموية الموجودة أسفلها.


كيفية استعمال الكمادات الباردة للعين


طريقة استعمال الكمادات الباردة للعين بسيطة، كل ما عليه فعله هو اتباع ما يلي:


- وضع الكمادات الباردة على العين لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، لتجنب الإصابة بقضمة الصقيع.


- تكرار استعمال الكمادات الباردة كل ساعتين.


- عدم وضع الثلج بشكل مباشر على العين.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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