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الخميس، 27-07-2023 02:39 م

بخلاف القرحة .. مشاكل صحية قد تسبب نزيف المعدة

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الوكيل الإخباري- يعتبر نزيف الجهاز الهضمي والمعدة أمرًا شائع الحدوث، حيث تعددت أسبابه وعلاجاته، ومع التقدم العلمي أصبح هناك علاجات حديثة تعمل على وقف النزيف بشكل فوري، والتخلص منه.


في السياق التالي، نوضح أبرز المشاكل الصحية التي قد تسبب نزيف المعدة، حسبما جاء في موقع "Health line".

أسباب نزيف المعدة

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ينقسم النزيف في الجهاز الهضمي عادة إلى نزيف الجهاز الهضمي العلوي أو نزيف الجهاز الهضمي السفلي، لذلك فإن هناك عدة أسباب مختلفة لنزيف المعدة، ومن بينها ما يلي:


1- القرحة الهضمية
القرحة الهضمية سبب شائع لنزيف الجهاز الهضمي، فهي بمثابة تقرحات مفتوحة تظهر في بطانة المعدة أو الاثني عشر، وقد يؤدي تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، مثل الإيبوبروفين، على أساس منتظم إلى زيادة خطر الإصابة بالقرحة الهضمية.


2- تمزقات في أوردة المريء
يمكن أن تتمزق الأوردة المتضخمة في المريء وتنزف نتيجة حالة تسمى دوالي المريء، لذلك قد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه الحالة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، والذي ينتج غالبًا عن تليف الكبد.


3- تمزقات في جدران المريء
تُعرف هذه الحالة بمتلازمة مالوري فايس، غالبًا ما تحدث هذه الحالة بسبب القيء الشديد أو المتكرر.


4- التهاب المعدة والاثني عشر
التهاب المعدة يحدث دائمًا في المعدة، بينما التهاب الاثني عشر هو التهاب في الأمعاء الدقيقة، حيث يحدث كلاهما عادةً بسبب عدوى بكتيريا الملوية البوابية ، ولكن يمكن أيضًا أن يكونا بسبب عوامل أخرى ، بما في ذلك الإفراط في استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية .


5- ابتلاع جسم غريب
يمكن أن يتسبب ابتلاع شيء الأجسام الغريبة في حدوث تمزقات ونزيف في الجهاز الهضمي العلوي.


6- أورام الجهاز الهضمي العلوي
يمكن أن تسبب الأورام، مثل تلك التي يسببها سرطان المريء وسرطان المعدة وسرطان الأمعاء الدقيقة، النزيف، وفي بعض الأحيان يمكن أن تسبب أورام البنكرياس أيضًا نزيفًا في الجهاز الهضمي، اعتمادًا على موقعها.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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