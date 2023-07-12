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الأربعاء، 12-07-2023 07:55 ص

علامات خارجية تكشف ما يخبئ جسمك من أمراض

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الوكيل الاخباري - أعلنت الدكتورة آلا نيرولينا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن أمراض الجهاز الهضمي تؤثر في المظهر الخارجي للشخص المصاب.

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وتشير الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أنه "يجب قبل كل شيء الانتباه إلى لون البشرة، الذي يجب أن يكون ورديا باهتا مع احمرار خفيف.أما البشرة الصفراء وظهور شبكة نجمية وعائية، فيشيران إلى أمراض الكبد. 


وظهور طفح جلدي على الوجه قد يشير إلى إصابة البنكرياس وكيس الصفراء وأمراض الكبد.


 ويشير ظهور طبقة بيضاء على اللسان وانبعاث رائحة كريهة من الفم، إلى قرحة المعدة أو اختلال عملية الهضم. 


وتشير الحكة وظهور طفح جلدي إلى التهاب البنكرياس".
ووفقا لها يمكن أن يؤدي تناول أدوية لعلاج أمراض الجهاز الهضمي إلى آثار جانبية مثل التقرحات في تجويف الفم التي تسبب الألم عند تناول أطعمة ساخنة وحامضة وحارة.


وتشير الطبيبة، إلى أن أمراض الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب ارتفاع حرارة الجسم.


وتقول: "قد تشير درجة الحرارة 37-37.5 إلى التهاب الكبد وتليف الكبد وفي حالة أمراض قناة الصفراء قد ترتفع درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية وأعلى، ويلاحظ في هذه الحالة ارتعاش عضلات الهيكل العظمي والوجه".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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