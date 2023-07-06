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لهذا السبب.. احذر تناول الماء بعد البطيخ

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الوكيل الإخباري- الماء ضروري لأداء جميع وظائف الجسم بشكل صحيح، ولكن تناوله بعد أكلات معينة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، ومن إحدى هذه الأطعمة هو البطيخ، ولكن هل تعلم ما السبب وراء ذلك؟ هذا ما نوضحه لكم وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

التأثير على الجهاز الهضمي:

شرب الماء بعد البطيخ يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي، لأنه يتكون في الغالب من الماء والسكر والألياف وتحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتطور وتتوسع.

ووفقًا لخبراء الصحة إذا كنت تشرب الماء بعد البطيخ، فهناك فرص أكبر لانتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي.

متى يمكنني شرب الماء؟

على الرغم من عدم وجود دليل علمي مناسب، فمن الأفضل تجنب شرب الماء لبعض الوقت بعد البطيخ، ويقترح خبراء الصحة أنه يجب على المرء أن يستهلك الماء فقط بعد ساعة واحدة من تناول الفاكهة، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والشمام والخيار والبرتقال والفراولة، وقد يؤدي شرب الماء مباشرة بعد هذه الفاكهة إلى اضطراب مستويات الأس الهيدروجيني في الجهاز الهضمي.

قد يؤدي تناول الكثير من السوائل بعد تناول البطيخ إلى الإسهال أو الانتفاخ أو القيء، لذا من الأفضل تجنب شرب الماء لمنع هذه الحالات.

علامات ضعف الجهاز الهضمي:

من المهم ملاحظة أن شرب الماء بعد البطيخ قد لا يكون مزعجًا للجميع، ولكن إذا مرضت، فقد يكون ذلك علامة على أن لديك جهاز هضمي ضعيف.

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