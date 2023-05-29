الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل التحويلات المرورية يوم زفاف ولي العهد

التربية تنشر اسماء المرشحين للحصول على قرض الإسكان

إخلاء طلاب مدرسة في بيرين داهمتها مياه الأمطار

النحالين الأردنيين: السيول اتلفت عدد كبير من خلايا النحل في الجنوب والشرق - فيديو

فريز: سياسية البنك المركزي النقدية منعت الدولرة في الاردن

الرئاسة التركية: علاقة أنقرة مع الحكومة السورية يحكمها ثلاثة محاور

"باي باي كمال!".. موجة سخرية عربية تساند أردوغان بمقاطع فيديو - شاهد

إغلاق طرق في بيرين والأزرق بسبب الأمطار والانهيارات الترابية

القوات المسلحة تعلن آلية توزيع الأراضي ضمن مشروع "عين إرباط"

التعامل مع 1136 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الإثنين، 29-05-2023 04:25 م

بدائل للشاي .. 4 مشروبات آمنة لمرضى الأنيميا

فقر-الدم-مرض-دائم-أم-قابل-للعلاج؟


الوكيل الإخباري- ينصح الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بتجنّب شرب الشاي خلال ساعة من تناول الوجبة التي تحتوي على حديد نباتي والخالية من الحديد الحيواني، حيث إنه يحتوي على مركبات تسمى "التانين"، وهي السبب وراء اللون الداكن للشاي، وتؤدي إلى منع امتصاص الحديد بالجسم، وتختلف نسبة هذه المركبات في أنواع الشاي المختلفة سواء الأخضر أو غيره.

في السياق التالي، نوضح أبرز المشروبات الآمنة لـ مرضى فقر الدم، وذلك وفقًا لما جاء في موقعي، " healthline"، و timesofindia.

اضافة اعلان


مشروبات آمنة لمرضى الانيميا


1- عصير القراصيا
يمكن الاعتماد على القراصيا لعلاج الأنيميا والوقاية منها، لأن فيتامين سي المتوفر بها يجعل الجسم أكثر قدرة على امتصاص معدن الحديد من الطعام، بالإضتفة إلى محتواها العالي من الحديد.


2- عصائر الخضروات
عصائر الخضروات هي الأكثر فائدة للجسم عن عصائر الفواكه، لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، بالإضافة إلى أن الخضروات وخاصةً الداكنة منها، من أفضل مصادر الحديد، وتشمل السبانخ، الكرنب، الجرجير، لكن لتحسين الاستفادة من الحديد الموجود في الخضروات الورقية يفضل تناولها مع فيتامين سي الذي يساهم في امتصاصها في الجسم، مثل البرتقال والفلفل الأحمر والفراولة.


3- عصير البرقوق
يعتبر عصير البرقوق من العصائر المفيدة لمرضى الانيميا، خاصة في ظل محتواه العالي من من العناصر الغذائية التي يمكن أن تسهم في التمتع بصحة جيدة، حيث إنه يعد مصدرًا جيدًا للطاقة ، ولا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.


4- مشروب الشمندر
يعتبر عصير الشمندر مفيد للغاية، لمرضى الانيميا نظرًا لاحتوائه على نسب عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للحفاظ على حالته الصحية، إضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع نشاط الشوارد الحرة المسببة للأمراض المختلفة.

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
196-105125-world-no-diet-day-body-deserves-better-look-2

الذكاء الاصطناعي يحدّد الحمية الغذائية الأفضل لخسارة الوزن

3-exercises-that-prevent-osteoporosis-600

تمرين يساعد كبار السن على الحفاظ على صحتهم

2022_8_29_15_46_7_202

5 طرق للتخلص من التعرق بلا مزيلات

2020_9_18_15_55_29_502

طبيب يكشف أول علامات الاصابة بالسكري

2022_4_25_14_32_3_317

ما سبب حدوث الصداع في نفس الوقت يوميًا؟

1458547921.761103.inarticleLarge

5 عادات ليلية خاطئة .. تسبب زيادة الوزن

أخبار متعلقة
main_image636fe4f143e77

لماذا لا يجب تناول الشاي على معدة فارغة؟

2022_6_5_15_58_24_133

للحفاظ على صحتهم .. طبيب يحذر هؤلاء من الاكثار من شرب الشاي !

2023_2_15_19_58_28_429

تتناول الشاي على الريق؟.. احذر هذه المخاطر

2023_5_18_23_18_26_818

لن تتوقعها.. 10 مشروبات لخفض الضغط والسكر

IMG_20230511_023209_979

الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل لترطيب الجسم في فصل الصيف؟

qgc5dz3x

ما تأثير القهوة والشاي على صحة العين ؟