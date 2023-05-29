بدائل للشاي .. 4 مشروبات آمنة لمرضى الأنيميا

الوكيل الإخباري- ينصح الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بتجنّب شرب الشاي خلال ساعة من تناول الوجبة التي تحتوي على حديد نباتي والخالية من الحديد الحيواني، حيث إنه يحتوي على مركبات تسمى "التانين"، وهي السبب وراء اللون الداكن للشاي، وتؤدي إلى منع امتصاص الحديد بالجسم، وتختلف نسبة هذه المركبات في أنواع الشاي المختلفة سواء الأخضر أو غيره.



في السياق التالي، نوضح أبرز المشروبات الآمنة لـ مرضى فقر الدم، وذلك وفقًا لما جاء في موقعي، " healthline"، و timesofindia.

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مشروبات آمنة لمرضى الانيميا



1- عصير القراصيا

يمكن الاعتماد على القراصيا لعلاج الأنيميا والوقاية منها، لأن فيتامين سي المتوفر بها يجعل الجسم أكثر قدرة على امتصاص معدن الحديد من الطعام، بالإضتفة إلى محتواها العالي من الحديد.



2- عصائر الخضروات

عصائر الخضروات هي الأكثر فائدة للجسم عن عصائر الفواكه، لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، بالإضافة إلى أن الخضروات وخاصةً الداكنة منها، من أفضل مصادر الحديد، وتشمل السبانخ، الكرنب، الجرجير، لكن لتحسين الاستفادة من الحديد الموجود في الخضروات الورقية يفضل تناولها مع فيتامين سي الذي يساهم في امتصاصها في الجسم، مثل البرتقال والفلفل الأحمر والفراولة.



3- عصير البرقوق

يعتبر عصير البرقوق من العصائر المفيدة لمرضى الانيميا، خاصة في ظل محتواه العالي من من العناصر الغذائية التي يمكن أن تسهم في التمتع بصحة جيدة، حيث إنه يعد مصدرًا جيدًا للطاقة ، ولا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.



4- مشروب الشمندر

يعتبر عصير الشمندر مفيد للغاية، لمرضى الانيميا نظرًا لاحتوائه على نسب عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للحفاظ على حالته الصحية، إضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع نشاط الشوارد الحرة المسببة للأمراض المختلفة.



الكونسلتو الطبي

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