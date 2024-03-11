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الإثنين، 11-03-2024 12:28 م

بدون ملينات- 5 أطعمة ومشروبات تخلصك من تحجر البطن

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الوكيل الإخباري - يعتبر تحجر البطن من المشكلات المزعجة التي تنشأ بسبب الإمساك وعدم ترطيب الجسم بشكل كافي، ويحتاج الشخص حينها إلى تناول الملينات، في حين تلعب بعض المنتجات الطبيعية دورًا مهمًا في ذلك.

أطعمة ومشروبات تخلصك من تحجر البطن

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1- البقوليات بأنواعها
تتميز البقوليات بأنواعها، مثل العدس والحمص والفول، باحتوائها على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية في أي نظام غذائي صحي، وبالتالي تساعد على محاربة تحجر البطن والوقاية من سرطان الأمعاء وخسارة الوزن.


2-التفاح
يلعب التفاح دورًا مهمًا للغاية في تحريك الأمعاء والتخلص من تحجر البطن، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة وارتفاع مستويات السكر في الدم.


3-البطاطا والجزر
تعتبر البطاطا والجزر من الخضروات الغنية بالألياف القابلة للذوبان في الماء، والتي تعزز من حركة الأمعاء وتساهم في التخلص من الإمساك، مع ضرورة الحرص على تناولها بالقشر الخارجي وعدم طهيها بشكل كبير للغاية.


4-الزبادي
يحتوي الزبادي على كمية كبيرة جدًا من البكتيريا النافعة التي تعتبر صديقة للأمعاء والمعدة، ومن ثم تعزز عملية الهضم وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل وتحارب الإمساك وصعوبة إخراج البراز.


5-المياه
تؤدي قلة تناول المياه إلى الإمساك، لأن السوائل بشكل عام تسهل عملية إخراج البراز من فتحة الشرج وتعمل على تخفيف صلابته بفعل ترطيب الجسم.

 

الكونسلتو 

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