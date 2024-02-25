هل الكاجو يسبب الإمساك؟

الوكيل الإخباري - الكاجو من المكسرات التي يعشقها الكثيرين، نظرا لفوائده المتعددة، وكذا طعمه اللذيذ، فهو منجم للعناصر الغذائية المهمة، لكن البعض يعتقد أنه يسبب مشكلات هضمية من بينها الإمساك.



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وقالت الدكتورة نورا حسب الله، استشاري التغذية العلاجية، إن الكاجو من المكسرات التي تدر نفعًا على الصحة العامة لمن يتناولها، بشرط أن يتم تناوله بعد تحميصه وبدون إضافة الملح، حتى لا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ونسبة الأملاح، التي قد تتسبب في زيادة نسبة المياه بالجسم.



الكاجو والإمساك

وأضافت "حسب الله"، أن الكاجو من المكسرات الغنية بالدهون الصحية، وإمكانية تسببه في حدوث الإمساك، تختلف من شخص لشخص، موضحة أنه من الممكن إصابة أشخاص بالإسهال نتيجة الدهون الصحية، وآخر بالإمساك.



وحذرت استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الكاجو والمكسرات بشكل عام، لأنها قد تتسبب في زيادة الوزن، وتراكم الدهون.

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