تجنّب الحلويات الرمضانية.. ماذا تأكل بين الإفطار والسحور؟

الوكيل الإخباري - تخفي الحلويات الرمضانية وراء مذاقها اللذيذ مجموعة من الأضرار، مثل زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر بالدم، نظرًا لسعراتها الحرارية العالية واحتوائها على نسبة مرتفعة من السكريات والدهون.



1- المكسرات

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، بفضل قدرتها على خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

وتتميز المكسرات أيضًا باحتوائها على الألياف، التي تساعد على كبح الشهية وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج والتحكم في مستويات السكر بالدم.

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ولضمان الاستفادة من المكسرات، يجب ألا تزيد الكمية المستهلكة منها عن 28 جرامًا، وهو ما يعادل حجم قبضة اليد، مع مراعاة الابتعاد عن الأنواع المملحة، لأنها ترفع ضغط الدم وتحبس السوائل في الجسم.



2- الزبادي بالفواكه الطازجة

يقلل الزبادي من الشعور بالعطش أثناء الصيام، كما يحتوي على مادة البروبيوتيك، التي تحافظ على التوازن البكتيريا في الأمعاء، بالإضافة إلى غناه بالبروتين والكالسيوم والبوتاسيوم.

ولتعزيز القيمة الغذائية للزبادي، يفضل تناوله بجانب الفواكه الطازجة، لاحتوائها على السكريات الصحية، التي تغني عن تحليته بالسكر الأبيض.



3- الشوكولاتة الداكنة

من الحلويات الصحية لجسم الإنسان في رمضان، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الكاكاو، الذي يشكل 70% من قيمتها الغذائية، حيث يساعد على خفض الضغط المرتفع وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



4- التفاح

مصدر غني بالألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة بالجسم، مما يقلل من فرص الإصابة بالسكري والسرطان وأمراض القلب.

ويمكن إضافة ملعقة من عسل النحل إلى شرائح التفاح الطازج، لإكسابها نكهة مميزة ورفع قيمتها الغذائية.



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