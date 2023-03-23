تجنب تناول الشاي على السحور لهذا السبب !

الوكيل الإخباري- يميل البعض إلى شرب كوب من الشاي على وجبة السحور، تجنبًا للشعور بالصداع في نهار اليوم التالي، ولا ينصح الكثير من أخصائي التغذية بشرب الشاي على السحور، لكن ما السبب في ذلك؟



نستعرض في السطور التالية تأثير تناول الشاي على الجسم في وجبة السحور.



تأثير الشاي على وجبة السحور

عند تناول الكافيين، فإنه ينتقل من الأمعاء إلى مجرى الدم، ويشق طريقه إلى الكبد، وهناك يتم تقسيمها إلى مركبات مختلفة يمكن أن تؤثر على كيفية عمل أعضاء الجسم، حسبما نشر موقع "Healthline".



يمكن أن يكون لهذه المركبات تأثير مدر للبول على الكلى، حيث تعتبر مدرات البول بمثابة مادة يمكن أن تجعل الجسم ينتج المزيد من البول.



يعمل الكافيين على زيادة تدفق الدم إلى الكلى، وتشجيعهما على طرد المزيد من الماء، ومن ثم يحتاج الشخص إلى التبول بشكل متكرر، مما قد يؤثر على ترطيب الجسم أكثر من المشروبات التي لا تحتوي على الكافيين.



عندما ينخفض محتوى الماء الطبيعي في الجسم، فإنه يخل بتوازن الأملاح والسكر في الجسم، ما يؤثر على طريقة عمله.



ومن المعروف أن يشكل الماء يعمل على ترطيب المفاصل والعين، ويساعد على الهضم، ويطرد الفضلات والسموم ويحافظ على صحة الجلد.



وفي حال فقدان المياه بالجسم وتعرضه للجفاف، فهناك بعض الأعراض التي تظهر، وتشمل ما يلي:



-الشعور بالعطش.



-إحساس بالدوخة.



- جفاف الفم.



- التعب والإجهاد.



- بول داكن اللون ذو رائحة قوية.



- التبول المتكرر.

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