تحذير خطير لهذه الفئة من تناول الطماطم

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تتميز الطماطم بقيمتها الغذائية العالية، ومع ذلك، هناك أمراض قد تمنعك من تناولها، لأنها تؤثر سلبًا على صحة المصابين بها، حسبما ذكر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية.فئات ممنوعة من تناول الطماطم1- مرضى حساسية الطماطموأضاف جمال أن الطماطم تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاهها، لأن الجهاز المناعي يتعامل مع البروتينات المتوفرة بها على أنها نوع من العدوى، ما يدفعه إلى إنتاج أجسام مضادة لمحاربتها.2- مرضى حصوات الكلىوأوصى أخصائي التغذية العلاجية مرضى حصوات الكلى والأشخاص المعرضين للإصابة بها بالابتعاد تمامًا عن الطماطم، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من أملاح الأوكسالات.3- مرضى ارتجاع المريءوأشار إلى أهمية أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى ارتجاع المريء خاليًا تمامًا من الطماطم ومنتجاتها، لاحتوائها على أحماض، تؤدي إلى زيادة حمض المعدة والسماح له بالارتداد إلى الحلق، مسببًا الحموضة والاحتقان وألم الصدر وصعوبة البلع.وبحسب موقع "Livestrong"، هناك أشخاص آخرون ممنوعون من تناول الطعام، وهم:مرضى القولون العصبي: تزيد الطماطم من خطر إصابتهم ببعض الاضطرابات الهضمية، مثل تقلصات المعدة وانتفاخ البطن والغازات والإسهال.- مرضى الصداع النصفي: تثير الطماطم نوبات الألم لديهم.- مرضى سلس البول: تجعلهم الطماطم غير قادرين على التحكم في المثانة، بسبب خصائصها المدرة للبول.- مرضى التهاب المسالك البولية: تهدد الطماطم بتهيج المثانة.- أصحاب المعدة الحساسة: يصعب عليهم تحمل الطماطم، بالإضافة إلى أنها تهددهم بتآكل بطانة المعدة.