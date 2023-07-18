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الثلاثاء، 18-07-2023 02:25 م

تحذيرات من النوبات القلبية والوفاة بسبب الحر

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الوكيل الإخباري- قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن موجة الحرارة، التي يشهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي، ستتصاعد هذا الأسبوع، ما قد يترتب عليه ارتفاع درجات الحرارة ليلاً، وزيادة مخاطر النوبات القلبية والوفيات.

وذكرت المنظمة في بيان "درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وفي أنحاء شمال أفريقيا والبحر المتوسط ستتجاوز 40 درجة مئوية لأيام عديدة من الأسبوع الجاري، مع اشتداد موجة الحرارة".

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وستسجل درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل ارتفاعات قياسية جديدة، ينجم عنها ارتفاع مخاطر زيادة حالات الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات.

 

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