تحذيرات من فيروس "نوروفيروس" هذا الشتاء- .. ما أعراضه؟

الوكيل الإخباري- يحذر الخبراء حاليًا من انتشار فيروس نوروفيروس في الشتاء الحالي، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، فما طبيعة هذا الفيروس؟



يعتبر نوروفيروس أحد الفيروسات التي تسبب القيء الشديد والإسهال، وهو مرض منتشر بشكل كبير ومعدي للغاية، وعادة ما تحدث في أشهر الشتاء الباردة، حسبما نشر موقع "My. Clevelandclinic".

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تتشابه أعراض فيروس نوروفيروس مع ما يسميه البعض ببرد المعدة، حيث يسبب التهابات في المعدة والأمعاء، ويصيب الكبار والأطفال على حد سواء.



ينتشر فيروس نوروفيروس في الغالب بداية من نوفمبر أو سبتمبر وحتى نهاية شهر إبريل، وذلك حسب كل دولة.



أعراض نوروفيروس



-القيء والغثيان.

-الإسهال.

-ألم المعدة.

-الصداع.

-الحمى.

-ألم الجسم.



تظهر الأعراض خلال 12-48 ساعة بعد التعرض للفيروس، وتستمر يوم وحتى 3 أيام، وعادة ما تكون الأعراض واحدة لدى الأطفال والبالغين حتى وإن اختلفت مدى شدتها.



كيف نصاب بـ "نوروفيروس"؟

من الممكن الإصابة بهذا الفيروس من خلال طرق عدة تشمل ما يلي:



-التعامل المباشر مع شخص مصاب بالفيروس.

-لمس الأسطح الموجود عليها الفيروس، ثم لمس الفم أو الأنف.

-تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة.



ما خطورة نوروفيروس؟

يعد هذا الفيروس شديد العدوى، وينتقل بسهولة من الشخص المصاب إلى السليم، ويجعل المريض يعاني من الإسهال والقيء، وبالتالي لا يستطيع جسمه الاحتفاظ بأي عناصر غذائية، وربما يعاني من الجفاف، حيث يبدو لون البراز داكنًا مع الشعور بالصداع والضعف وجفاف الفم، وعند تعرض الأطفال للجفاف أيضًا، فإنهم يبكون دون دموع وينامون معظم اليوم.



كيفية تشخيص وعلاج نوروفيروس

عندما يخبر المريض الطبيب بالأعراض، فإنه يطلب تحليل عينة من البراز، وفي حال معاناة الشخص من أي مشكلة صحية تؤثر على المناعة، فقد يوصي الطبيب ببعض التحاليل الأخرى.



ليس هناك علاج محدد لهذا الفيروس، لكن يتم التركيز على تخفيف الأعراض حتى تزول العدوى خلال 1-3 أيام، وذلك من خلال شرب المزيد من السوائل والراحة التامة وتناول الأطعمة المهروسة.



طرق الوقاية من نوروفيروس

-غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

-غسل الفواكه والخضروات جيدًا.

-طهي الطعام على درجة حرارة 145 فهرنهايت على الأقل.

-تجنب التعامل مع المصابين بالعدوى.

-غسل الملابس بشكل مستمر.

-تنظيف وتعقيم الأسطح قبل لمسها.





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