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الثلاثاء، 13-09-2022 11:33 ص

تحذير طبي خطير.. ماذا يحدث إذا تم غلي الماء أكثر من مرة؟

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الوكيل الإخباري - يستخدم البعض الماء المتبقي في الغلاية أكثر من مرة، في حين يقوم آخرون باستبداله باستمرار، وفي حين يجادل البعض أن رمي الماء المتبقي قد يكون هدرًا للموارد، يرى خبراء أن أخطارًا أكبر قد تترتب على غلي الماء أكثر من مرة.. فما هي؟

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ويقول تقرير على موقع "دويتشه فيله" الألماني: بعد إعداد كوب من الشاي الساخن، يتبقى في الغلاية مياه نتركها للاستخدام فيما بعد، لكن الخبراء يحذرون من استخدام الماء المتبقي في الغلاية، فما السبب؟


لا ينبغي إعادة تسخين الماء
وحسب موقع "فيت فور فن" الألماني، تشير العديد من التعليمات الصحية وتعليمات استخدام غلاية الماء أنه لا ينبغي إعادة تسخين الماء، ويرجع السبب إلى أن الماء المتبقي بعد التسخين لا يكون متشابهًا بالضرورة، مع الماء النقي المستخدم لأول مرة.


عندما يتم غلي الماء في الغلاية، يتم إزالة الغازات المذابة مثل ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، ينخفض أيضًا محتوى العناصر الكيميائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، التي تترسب في قاع الغلاية.


هذه العملية في حد ذاتها قد لا تؤذي جسمك عندما تستهلك هذا الماء، على الرغم من أن محتوى العناصر الكيميائية يحتوي على تغييرات طفيفة، إلا أن الماء يبقى صالحًا بدرجة أقل.


بيد أن المخاوف في أن الماء المتبقي في الغلاية لفترة من الوقت، قد يحتوي على عناصر سامة؛ جراء الاحتكاك المستمر مع المعدن الموجود فيها.


على سبيل المثال، يمكن لمعدن الفولاذ المقاوم للصدأ أن يجمع آثارًا من النيكل، ويتسبب بأضرار، بعد استخدام هذا الماء.


نصيحة الخبراء
وينصح الخبراء بتغيير الماء باستمرار، ولعدم هدر الموارد، يجب استخدام كميات مياه مناسبة في كل مرة، وعدم اللجوء إلى وضع كميات كبيرة من المياه، وهو ما يؤدي إلى استخدام طاقة أكبر ضائعة؛ من أجل تسخين الكمية الأكبر.

 

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