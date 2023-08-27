تحذير من تناول البقوليات يهدد بنقص فيتامين هام للجسم

الوكيل الإخباري - أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن الإفراط في تناول البقوليات يهدد بنقص فيتامين B12، الهام بشكل خاص للعمليات الحيوية للجسم.



ويسبب الإفراط في تناول البقوليات باعتبارها بديلاً عن البروتين الحيواني في بعض الأنظمة النباتية إلى نقص إمداد الجسم بفيتامين B12 "الكوبالامين" الهام.

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وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن الأطعمة الحيوانية مثل الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان هي التي توفر فيتامين B12، مما يعني أن الأطعمة الحيوانية بكميات مناسبة هي الضمانة لإمدادات كافية بهذا الفيتامين.ج

وصحيح أن هناك أطعمة نباتية تحتوي على فيتامين B12 مثل الملفوف وفطر شيتاكي، إلا أنها لا تضمن إمداد الجسم بالكميات الكافية له.

وفي مثل هذه الحالات نصح خبراء التغذية الألمان الأشخاص الذين يتبعون النظام النباتي بتناول كميات كافية من فيتامين B12 عن طريق المكملات الغذائية.

ويظهر نقص فيتامين B12 في الجسم على شكل زيادة التهيج والتعب والضعف الإدراكي والشعور بالضعف وآلام الأعصاب، ومع الحالات الشديدة يظهر على صورة ضيق في التنفس والدوخة وتلف في الأعصاب وفقدان الإحساس في اليدين والقدمين، وضعف العضلات وضعف الاستجابة وصعوبة المشي والارتباك، والخرف.

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