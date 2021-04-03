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السبت، 03-04-2021 03:22 م

تحذير من عرض في الصدر ينذر بسكتة قلبية

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الوكيل الاخباري - حذر تقرير صادر عن مؤسسة القلب البريطانية، من عرض مرضي في الصدر، قد يكون مؤشرا لسكتة قلبية.

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وأفاد تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بأن النوبات القلبية تنتج عن أمراض القلب التاجية، التي تمنع تدفق الدم إلى عضلة القلب، وتسبب العديد من الأعراض التي تكون مؤشرا للإصابة مثل ألم الصدر، في حين تنتج السكتة القلبية نتيجة مشكلة كهربائية.

 

وأوضح التقرير أن واحدا من كل 10 أشخاص، ينجو من السكتة القلبية التي تحدث خارج المستشفى، التي تشمل أعراضها ألم في منطقة الصدر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة.

كما توجد بعض الأعراض غير الشائعة مثل الغثيان أو التعرق أو خفة الرأس وضيق التنفس من مؤشرات النوبات القلبية أيضا.


وكشف الباحثون أن الشعور بـ"رفرفة" الصدر قد يكون مؤشرا على السكتة القلبية القاتلة، والتي تحدث عندما يتعطل القلب ويتوقف فجأة عن النبض بشكل غير متوقع، ويفقد الشخص الذي يعاني من السكتة القلبية وعيه ويختفى النبض إذا لم يتم العلاج في أسرع وقت، لذا فأن أحد أعراض تسرع القلب البطيني هو الشعور بالرفرفة في الصدر.


وتشمل الأعراض خفقان للقلب، وألما أو انزعاج في الصدر، وصعوبة في التنفس، والشعور بالمرض، والتعرق كثيرا، والشعور بالدوخة أو الإغماء.


ونقل التقرير عن باحثون، أن الأشخاص الذين لديهم نوبات قصيرة من تسرع القلب البطيني تتوقف من تلقاء نفسها، دون أي أعراض أخرى، عليهم الذهاب إلى أقرب قسم للطوارئ لتلقى العلاج اللازم.


وأشار الباحثون إلى تسرع القلب البطيني قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب والذي يسمى الرجفان البطيني، ويحدث عندما تنطلق الإشارات الكهربائية في مناطق مختلفة من البطينين في نفس الوقت وتسبب إيقاعًا سريعًا للغاية يهدد الحياة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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