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الأحد، 28-05-2023 11:36 ص

تحذير هام من هذه الرائحة في جل الاستحمام !

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الوكيل الإخباري - حذرت مجلة "أوكو تست" من استعمال مستحضرات جل الاستحمام، التي تحتوي على بعض المواد الضارة مثل رائحة المسك التخليقية "جالاكسوليد"، والتي يشتبه في أنها تحدث خللاً بالنظام الهرموني.

وأضافت المجلة الألمانية أنه ينبغي أيضاً الابتعاد عن المنتجات المحتوية على المركبات العضوية المهلجنة، نظراً لأنها قد تحتوي على مواد مهيجة للجلد.

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كما ينبغي الابتعاد عن المستحضرات المحتوية على البولي إيثيلين جلايكول (PEG) أو مشتقات PEG مثل كبريتات لوريث الصوديوم، نظراً لأن العديد من هذه المركبات يمكن أن تجعل الجلد أكثر نفاذية للمواد والملوثات الغريبة.

 

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