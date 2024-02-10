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السبت، 10-02-2024 12:25 م

تدمر الكبد- عادات غذائية توقف عن فعلها

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الوكيل الإخباري - هناك عادات غذائية خاطئة شائعة بين العديد من الأشخاص، يجب الإقلاع عنها نهائيًا، لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكبد، حيث تعرضه للإصابة بالأمراض.

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عادات غذائية تدمر الكبد
1- الإفراط في الدهون المشبعة والمتحولة
يجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، مثل الوجبات السريعة واللحوم المصنعة والمقليات، أو التقليل منها، لأنها تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي قد يتطور لتليف الكبد.


2- تناول الكثير من السكريات
تؤثر سكريات سلبًا على صحة الكبد، خاصةً عند تناول مصادرها بكميات كبيرة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، لأنها تتراكم في الكبد على هيئة دهون، مما يزيد من خطر إصابته بالتليف.


3- الإكثار من الملح
لا بد من إضافة القليل من الملح إلى الطعام أثناء الطهي، لأن الإفراط فيه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عوامل خطر تليف الكبد.

 

الكونسلتو 

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