الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

الخصاونة: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

ولي العهد يبحث مع حاكمة طوكيو تعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال

الملك والملكة وولي العهد يلتقون إمبراطور اليابان

المياه : المنخفض الأخير رفع الموسم المطري الى 105%

الثلاثاء، 11-04-2023 03:29 م

تسمم الشمس .. أعراضه وطرق علاجه المختلفة

tbl_articles_article_29589_534eb331da8-d45e-4d65-9224-fb7617991b6c


الوكيل الإخباري- تسمم الشمس لا يعني بالفعل التعرض للتسمم، لكن غالبًا ما يستخدم هذا المصطلح لوصف حالة شديدة من حروق الشمس، وعادة ما يكون هذا الحرق ناتجًا عن الأشعة فوق البنفسجية التي تلهب الجلد.اضافة اعلان


نستعرض في التقرير التالي أعراض تسمم الشمس وطرق علاجه المختلفة، وفقًا لموقع "WebMD".

أعراض تسمم الشمس
خلال 15 دقيقة فقط من التعرض لأشعة الشمس الحارقة بشكل متواصل، يمكن أن يصاب الشخص بتسمم الشمس، لكن قد لا يعرف ذلك على الفور، لأن الأعراض تظهر بعد مرور عدة ساعات.

يمكن أن يصاب الشخص بحروق الشمس الشديدة إذا ظل تحت أشعتها لفترة طويلة ولم يرتدِ قبعة أو ملابس بأكمام طويلة أو يضع كريم واقي.

تزداد احتمالية الإصابة بحروق الشمس لدى أصحاب البشرة البيضاء، كما يمكن أن يسبب التسمم بالشمس أعراضًا مثل:

-احمرار الجلد وظهور تقرحات.

- ألم وتنميل.

- تورم الجلد.

- صداع.

- حمى وقشعريرة.

- غثيان.

- دوخة.

- جفاف الجسم.

علاج تسمم الشمس
بالنسبة لحروق الشمس الشديدة، فإن بعض العلاجات البسيطة عادةً ما تؤدي الغرض، وتشمل ما يلي:

- الابتعاد عن الشمس.

- أخذ حمام ماء فاتر وليس بارد.

- وضع كمادات باردة.

- شرب المزيد من السوائل لبضعة أيام.

- تناول إيبوبروفين أو أسيتامينوفين لتسكين الألم.

- استخدام جل الصبار أو المرطب.

- تغطية المناطق المصابة بحروق الشمس تمامًا عند الخروج.

لكن الأمر يختلف في حال ظهور أعراض حادة، حيث يستوجب تلقي رعاية طبية عاجلة عند وجود هذه العلامات:

- حروق الشمس التي تشكل بثورًا أو تغطي مساحة كبيرة.

- إذا كانت الحروق مؤلمة جدًا.

- تورم الوجه.

- حمى وقشعريرة.

- اضطراب المعدة.

- صداع مستمر أو ضعف عام.

- ظهور علامات الجفاف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_4_10_20_35_37_641

في الربيع .. طبيبة تحذر من مرض مزعج يهدد العين

20234111458356345P

نصائح لحماية الأذن في الرحلات الجوية

tbl_articles_article_19213_4332ef6a180-c3bd-49fc-a5e2-4735247a76a1

كيف تكتشف نقص الكالسيوم في جسمك؟ .. طبيب يوضح

2023411145918127TS

أعراض التهاب المريء لدى الأطفال

20234102020375684T

الجوز يزيد الذكاء المرن لدى المراهق

download (1)

ارتفاع سكر الدم أثناء النوم .. ما هي أسبابه؟

أخبار متعلقة
1_426272_highres

ما الفرق بين التوتر الجيد والسيء؟

2020517203220909HV

أظافرك مرآة صحتك ..4 علامات لا تتجاهلها

2021_8_18_18_24_1_0

آلام المعدة في رمضان؟ .. أعراض تستدعي زيارة الطبيب

LzjHomBymJfahuT1PqDQ

سرطان القولون .. كيف تقلل من خطر إصابتك بالمرض بـ 6 خطوات صحية؟

PJD2Q4Sy3Vpp2ofhJorYmYJdIn6dTfhTen6rmMpP

علامتان تنذران بمرض السكري

tbl_diseases_disease_227_5618e30e5d0-eaba-4026-8a26-004e16593623

5 طرق للتخلص من الإمساك المزمن