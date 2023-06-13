الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

عاصفة غبارية في طريقها الى الاردن - فيديو

الحكومة : هيئة الخدمة والإدارة العامة تباشر أعمالها مطلع 2024

الملك: الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني

الملك يؤكد أهمية تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام

البحرية: ايقاف حركة القوارب فقط وملاحة السفن كالمعتاد

وزير الأوقاف: لا يجوز شرعا استخدام خدمات الحج بتأشيرة غير مخصصة

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في الكرك ومأدبا والبلقاء

عاصفة غبارية في العقبة- فيديو

لهذا السبب ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بشكل مفاجئ

تراجع التضخم في أمريكا 4% خلال ايار

الثلاثاء، 13-06-2023 04:11 م

تشمل التعب المستمر.. 6 أعراض شائعة لأورام الدماغ

tbl_articles_article_30744_673e6ccc1a5-2836-4796-911d-31156da7f6b9


الوكيل الإخباري- تُعد أورام الدماغ من أمراض السرطان الـ19 الأكثر انتشاراً في العالم.

وتنقسم تلك الأورام إلى حميدة، وهي بطيئة النمو ومن غير المرجح أن تنتشر، وخبيثة، أي سرطانية، وذلك وفقًا لما ذكرته تغريدة تابعة للحساب الرسمي لتجمع الرياض الصحي على تويتر". 

ورغم أنّ السبب الرئيسي لغالبية أورام الدماغ غير معروف، إلا أنّه توجد العديد من عوامل الخطر التي قد تزيد من فرص الإصابة به.

ما هي عوامل خطر الإصابة بأورام الدماغ؟

اضافة اعلان


العمر: تكون أورام الدماغ أكثر شيوعًا عند الأطفال وكبار السن


الجنس: الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بورمٍ في الدماغ. ومع ذلك، هناك بعض الأنواع المحددة من أورام الدماغ التي تكون أكثر شيوعًا عند النساء، مثل الورم السحائي


التعرض للإشعاع: الأشخاص الذين تعرّضوا لنوعٍ من الإشعاع يسمّى بالإشعاعات الأيونية أكثر عرضة لخطر الإصابة بأورام الدماغ


التاريخ العائلي: تحدث الإصابة بأورام الدماغ لصغيرة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بتاريخ عائلي مع أورام الدماغ، أو متلازمات وراثية تزيد من خطر الإصابة بها


وتختلف أعراض أورام الدماغ بحسب الجزء المصاب، وفقًا لما أشارت إليه تغريدة تجمع الرياض الصحي الأول عبر "تويتر". 

وتشمل أعراض أورام الدماغ التالي:


الصداع


التشنجات

 

استمرار الشعور بالتعب، والغثيان، والنعاس


التغيرات العقلية أو السلوكية مثل مشاكل الذاكرة، أو تغيرات في الشخصية
مشاكل في الرؤية أو الكلام


ضعف تدريجي أو شلل في جانب واحد من الجسم

سي ان ان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_7_5_14_51_57_129

هل يمكن الوقاية من سرطان القولون؟

tbl_articles_article_25912_518220049e7-b9c9-412b-ab31-9d1716f3d5e1

نصائح هامة لمرضى نقص الحديد

648820114c59b725e21e16ef

خمس مواد غذائية تحمي من احتشاء عضلة القلب

202361221141985842

دراسة : زيادة ساعات نوم المراهقين ممكنة بالتحفيز

2021_4_17_14_23_36_76

تصيبك بالسكري .. 8 عادات خاطئة توقف عن فعلها

tbl_articles_article_21831_16009c1ff7d-5ea8-4700-8574-055f8c921d7b

دراسة : التوتر المزمن يزيد الشهية للحلويات

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_19562_28993bc6d5-52e4-4cab-a1e5-a9e2f5f9a374

طبيب يحذر من شحوب الوجه: علامة على هذا المرض !

2021_10_2_19_18_59_271

وفاة رجل بأمريكا بعد تناوله المحار .. ما الأعراض التي شعر بها!

2023_6_7_14_42_31_826

اذهب للطبيب فورا.. هذه العلامات تكشف وجود ورم فى المخ !