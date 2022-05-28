تعرفوا على التغذية السليمة للأطفال

الوكيل الإخباري - يجب إطعام الأطفال نفس الأطعمة مثل بقية أفراد الأسرة ، مع مجموعة متنوعة من القوام والنكهات من أجل نظام غذائي متوازن.

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يمكن أن تختلف الشهية والجوع بشكل كبير



الأطفال الصغار لديهم شهية متغيرة. يمكن أن تؤدي طفرات النمو والتغيرات في مستويات النشاط على مدار اليوم إلى زيادة الشهية لفترة من الوقت، تليها وجبة صغيرة وصعبة بعد فترة وجيزة.

رفض الطعام

يستطيع معظم الأطفال تحقيق التوازن بين مدخولهم الغذائي ونشاطهم إذا تم تشجيعهم ، ولكن لم يتم إجبارهم على تناول الطعام. قدم للأطفال نفس الأطعمة مثل الأسرة ، مع مجموعة متنوعة من القوام والنكهات من أجل نظام غذائي متوازن.

- حاول أن تظل هادئًا.

- لا تجبر طفلك على تناول الطعام.

- امنحه الوقت ليقدر ويكره ما يحبه.

- قدم له أطعمة جديدة مع تلك التي يعرفها بالفعل.

وجبات خفيفة صحية

تعتبر الوجبات الخفيفة بين الوجبات جزءًا مهمًا من اليوم للأطفال الصغار ، لذا حافظ على صحتهم ومغذياتهم وممتعة بقدر الإمكان. هذه بعض الاقتراحات:



- الفواكه الطازجة والمجففة

- الزبادي (الذي يمكن تجميده في الطقس الحار بدلاً من الآيس كريم)

- خبز الزبيب أو خبز الفاكهة أو الكعك المحمص

- الكعكات أو البريوش



احرص دائمًا على الجلوس والإشراف على الأطفال أثناء الوجبات والوجبات الخفيفة وتناول الطعام معًا.

مشروبات صحية

بالنسبة لبعض الأطفال المنشغلين باللعب والاستكشاف، يمكن أن تكون المشروبات بديلاً عن الطعام أو الوجبات الخفيفة. الحليب ومنتجات الألبان جزء مهم من النظام الغذائي للطفل. يجب تقديم الماء في أوقات أخرى.



نصائح لإطعام الأطفال الأكبر سنًا



- قدم مجموعة متنوعة من الأطعمة من مجموعات السلع الأساسية يوميًا

- استمتع بتناول الطعام مع عائلتك.

- لا تجبر طفلك على تناول الطعام عندما يكون متعبًا أو غير جائع.

- قدم له بعض الماء للشرب. اما المشروبات السكرية مثل العصير أو الشراب ليست ضرورية.



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