السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المعهد المروري: 320 مليون دينار كلفة الحوادث المرورية العام الماضي

روسيا : إنتاج البلاد من الحبوب سيبلغ 130 مليون طن في 2022

الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

مصر تصدر تقريرا جديدا بشأن جدري القردة وتكشف عن وضعه في البلاد

صناعيون: خفض التعرفة الكهربائية لن ينعكس على أسعار المنتجات

%92 نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

حالة انتحار جديدة.. عنصر في قوى الامن يطلق النار على نفسه في لبنان

الأمن العام: وقوع جريمة كل 25 دقيقة وثانيتين بالمملكة في 2021

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

حالة البلاد يدعو إلى جدولة ديون القطاع السياحي

السبت، 28-05-2022 01:02 م

تعرفوا على التغذية السليمة للأطفال

تغذية-الطفل


الوكيل الإخباري - يجب إطعام الأطفال نفس الأطعمة مثل بقية أفراد الأسرة ، مع مجموعة متنوعة من القوام والنكهات من أجل نظام غذائي متوازن.

اضافة اعلان

 

يمكن أن تختلف الشهية والجوع بشكل كبير


الأطفال الصغار لديهم شهية متغيرة. يمكن أن تؤدي طفرات النمو والتغيرات في مستويات النشاط على مدار اليوم إلى زيادة الشهية لفترة من الوقت، تليها وجبة صغيرة وصعبة بعد فترة وجيزة.

 

رفض الطعام
يستطيع معظم الأطفال تحقيق التوازن بين مدخولهم الغذائي ونشاطهم إذا تم تشجيعهم ، ولكن لم يتم إجبارهم على تناول الطعام. قدم للأطفال نفس الأطعمة مثل الأسرة ، مع مجموعة متنوعة من القوام والنكهات من أجل نظام غذائي متوازن.

 

- حاول أن تظل هادئًا.
- لا تجبر طفلك على تناول الطعام.
- امنحه الوقت ليقدر ويكره ما يحبه.
- قدم له أطعمة جديدة مع تلك التي يعرفها بالفعل.

 

وجبات خفيفة صحية
تعتبر الوجبات الخفيفة بين الوجبات جزءًا مهمًا من اليوم للأطفال الصغار ، لذا حافظ على صحتهم ومغذياتهم وممتعة بقدر الإمكان. هذه بعض الاقتراحات:

- الفواكه الطازجة والمجففة

- الزبادي (الذي يمكن تجميده في الطقس الحار بدلاً من الآيس كريم)
- خبز الزبيب أو خبز الفاكهة أو الكعك المحمص
- الكعكات أو البريوش


احرص دائمًا على الجلوس والإشراف على الأطفال أثناء الوجبات والوجبات الخفيفة وتناول الطعام معًا.

 

مشروبات صحية

 

بالنسبة لبعض الأطفال المنشغلين باللعب والاستكشاف، يمكن أن تكون المشروبات بديلاً عن الطعام أو الوجبات الخفيفة. الحليب ومنتجات الألبان جزء مهم من النظام الغذائي للطفل. يجب تقديم الماء في أوقات أخرى.


نصائح لإطعام الأطفال الأكبر سنًا


- قدم مجموعة متنوعة من الأطعمة من مجموعات السلع الأساسية يوميًا
- استمتع بتناول الطعام مع عائلتك.
- لا تجبر طفلك على تناول الطعام عندما يكون متعبًا أو غير جائع.
- قدم له بعض الماء للشرب. اما المشروبات السكرية مثل العصير أو الشراب ليست ضرورية.

 

 

صحتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1V9jV

كيف نتخلص من الصداع الناجم عن ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم؟

FTlwbc2XEAAhrVu

جدري القرود.. ما فترة حضانة الفيروس داخل جسم المصاب؟

2020_9_29_18_7_27_16

أسباب تساقط الشعر وطرق العلاج

fish.jpg

فوائد السمك المذهلة التي تجعلك تتناوله اسبوعياً

2020_6_12_0_3_23_358

أمراض تسبب فقدان حاسة الشم

6701571-2126176012

فوائد الفشار للرجيم لا تدعيها تفوتكِ

أخبار متعلقة
ظ

هل يصاب الأطفال بجدري القرود؟ .. خبراء يكشفون السر

أسباب-الإغماء-المفاجئ-للأطفال-وعلاجه

ما أسباب إصابة الأطفال بالإغماء المفاجئ؟

المتلازمة-الكلوية-لد-الأطفال-1653272776-0

أعراض المتلازمة الكلوية لدى الأطفال

127-102437-tics-children-types-causes-2

ما هي التشنجات اللاإرادية لدى الأطفال؟

9111236-1368059169

أطعمة غنية بالحديد للأطفال الصغار

shutterstock_264191096

هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكلين الفاكهة فقط يوميا