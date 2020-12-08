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الثلاثاء، 08-12-2020 03:31 م

تعرف إلى فوائد المكسرات لمرضى القلب والسرطان

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الوكيل الإخباري _ تعد المكسرات من الوجبات الصحية والمفيدة للجسم خاصة لمرضى القلب والسرطان ، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، كما انها تساعدك على تلبية احتياجاتك من البروتين الذي يعد من العناضر الضرورية لبناء العظام والعضلات والجلد.

اللوز
يحتوى اللوز على نسبة عالية من البروتين ، فاللوز غني بمضادات الأكسدة. تحمي هذه المركبات النباتية الجسم من الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. ومن الأفضل تناول اللوز مع القشرة للحصول على أكبر قدر من الفوائد.

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الفستق
يحتوى الفستق  على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية الأساسية مقارنة بمحتواها من البروتين، كما  يجب الحصول عليها من خلال النظام الغذائي، وهى في زبدة الجوز لتتناوله على الخبز المحمص أو التفاح أو البسكويت.

الكاجو
الكاجو من الناحية الفنية بذور، فهي لا تحتوي فقط على نسبة عالية من البروتين ولكنها تحتوي أيضاً على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما من الممكن أن تستخدمه في نظامك الغذائي ، وتناوله كجزء من وجبة خفيفة متوازنة فوق الزبادي العادي مع الفاكهة.


الصنوبر
حبوب الصنوبر هي بذور أنواع معينة من أكواز الصنوبر. يتم تقديرها لمذاقها المعتدل والحلو وقوامها الزبداني ، والذي يأتي من محتواها العالي من الدهون، مما قد يساعد في تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب، ممكن استخدامه في السلطات أو أطباق الحبوب أو الخضار. لتحميص الصنوبر في المنزل.


الفول السوداني
يحتوي الفول السوداني على أعلى محتوى بروتين من بين جميع المكسرات الشائعة الاستهلاك، وهو فيتامين يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام في الجسم، للحصول على وجبة خفيفة متوازنة تحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات.


البندق
يعتبر البندق نكهة حلوة وزبدة ومحمصة قليلاً ، مما يجعلها مصدراً لذيذاً للبروتين،  كما جاءت الدراسات بأن إضافة البندق إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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