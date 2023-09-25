تعرف على طرق تشخيص اضطراب ضربات القلب

الوكيل الاخباري- أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى سهولة تشخيص عدم انتظام ضربات القلب من خلال جهاز يساهم في حساب عدد دقاته على وجه الدقة.

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وقال موافي إن الجهاز الذي يقصده هو "الهولتر"، موضحًا أنه يساعد على تسجيل معدل ضربات القلب لمدة من 24 إلى 72 ساعة.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن المعدل الطبيعي لضربات قلب الإنسان السليم عادةً ما يتراوح بين 110 و120 ألف دقة في اليوم، ليصل بعد 80 عامًا إلى 4 مليار دقة.



وأوضح أن اضطراب ضربات القلب إذا كان مصحوبًا بألم في الجزء العلوي من البطن يجب على المريض إجراء رسم القلب بالمجهود أو الخضوع للقسطرة التشخيصية، لاحتمالية أن يكون مصابًا بمرض الشريان التاجي.