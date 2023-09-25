الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

بايدن يعلن أن واشنطن ويريفان ستعززان التعاون الأمني

الملك يعزي قبيلة بني صخر وآل حمدان

حوارية في الأغوار الشمالية حول الأحزاب والمشاركة السياسية

تعرف على ما يسببه نقص فيتامين الشمس لجسمك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

حوارية حول حقوق المرأة في إربد

مفاجأة التعديل الحكومي وموعد أداء اليمين

القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير- رابط

دائرة الاحصاءات : هذا عدد سكان الاردن

بدء تنفيذ عطاء إنشاء جدران استنادية لمجرى وادي المفرق

الإثنين، 25-09-2023 09:45 م

تعرف على طرق تشخيص اضطراب ضربات القلب

2023_9_25_21_21_11_348


الوكيل الاخباري- أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى سهولة تشخيص عدم انتظام ضربات القلب من خلال جهاز يساهم في حساب عدد دقاته على وجه الدقة.

اضافة اعلان

 

وقال موافي إن الجهاز الذي يقصده هو "الهولتر"، موضحًا أنه يساعد على تسجيل معدل ضربات القلب لمدة من 24 إلى 72 ساعة.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن المعدل الطبيعي لضربات قلب الإنسان السليم عادةً ما يتراوح بين 110 و120 ألف دقة في اليوم، ليصل بعد 80 عامًا إلى 4 مليار دقة.

وأوضح أن اضطراب ضربات القلب إذا كان مصحوبًا بألم في الجزء العلوي من البطن يجب على المريض إجراء رسم القلب بالمجهود أو الخضوع للقسطرة التشخيصية، لاحتمالية أن يكون مصابًا بمرض الشريان التاجي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65118acb4c59b7174607ae97

تعرف على ما يسببه نقص فيتامين الشمس لجسمك

2023_2_11_13_25_43_55

تعرف على أسباب آلام المفاصل المفاجئة

tbl_articles_article_28968_607fa585332-53fd-46db-8169-1d95c329e031

بدون أدوية.. طرق منزلية تخلصك من تشنجات المعدة

Autumn Food (2)210928081904437~

تحمي من الأمراض المزمنة.. فوائد مذهلة لأطعمة الخريف

افخاذ-الدجاج

صدر الدجاج أم الفخذ؟ أيهما أكثر صحة؟

18791710_401

4 نصائح لنوم جيد في حالة الإصابة بنزلة برد

أخبار متعلقة
2023_9_6_16_45_28_499

أعراض النوبة القلبية- 4 علامات تصدر من المعدة

2022_9_7_23_43_31_902

تحذير لهذه الفئة من شرب الماء بكثرة

0

ألم الذراع والصدر الأيسر .. عارض لمرض خطير

00000

طبيب يكشف طرق انتقال جرثومة المعدة