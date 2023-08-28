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الإثنين، 28-08-2023 06:45 ص

ألم الذراع والصدر الأيسر .. عارض لمرض خطير

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الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التهاون مع ألم الصدر، مشيرًا إلى احتمالية أن يكون عرضًا للإصابة بمشكلة في غاية الخطورة.


وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المشكلة الخطيرة التي قد يكشف عنها ألم الصدر هي "مرض الشريان التاجي".


وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ألم الصدر يصبح علامة مؤكدة على الإصابة بمرض الشريان التاجي، إذا كان المريض يعاني أيضًا من ألم في الذراع الأيسر وعدم انتظام ضربات القلب.




وأشار إلى سهولة تشخيص مرض الشريان التاجي عن طريق إخضاع المريض لاختبار يدعى "رسم القلب بالمجهود"، لتسريع معدل ضربات قلبه، ومن ثم الكشف عن أي تغيرات قد تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية.


وأوضح موافي: "إذا كان المريض لا يستطيع الركض على جهاز رسم القلب بالمهجود ويراود الطبيب الشك في أنه مصاب بمرض الشريان التاجي، يعطيه دواءً عبر الوريد، لزيادة ضرباته قلبه".

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