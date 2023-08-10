تعرّف على مخاطر سكري الحمل على الأم والطفل

الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية، إن سكري الحمل هو اضطراب تحمل الجلوكوز يحدث أثناء الحمل لأسباب عدة تتمثل في الاستعداد الوراثي والسِمنة ومقاومة الإنسولين والتغذية غير الصحية، محذراً من خطورته على صحة الأم والطفل على حد سواء.



مضاعفات الولادة

وأوضح المركز الألماني أن سكري الحمل يرفع لدى الأم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وعدوى المسالك البولية والولادة المبتسرة ومضاعفات الولادة، كما أنه يرفع خطر إصابتها بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

اضافة اعلان



وبالنسبة للطفل، فإن سكري الحمل يرفع خطر الوزن الزائد عند الولادة ومضاعفات الولادة، كما أنه يرفع خطر الإصابة بالبدانة وداء السكري من النوع الثاني على المدى البعيد.



عطش شديد وتبول متكرر

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، شدد المركز على ضرورة علاج سكري الحمل فور ملاحظة أعراضه، التي تتمثل في العطش الشديد والتبول بشكل متكرر والضعف والإرهاق.



ويمكن علاج سكري الحمل من خلال تعديل النظام الغذائي، حيث ينبغي الإقلال من السكريات والدهون والإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكة ومنتجات الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

24