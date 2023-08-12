السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 12-08-2023 09:22 ص

فائدة غير متوقعة لـ "الصن بلوك" .. ليس فقط للحماية من اشعة الشمس

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الوكيل الإخباري- قالت الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الصن بلوك من أفضل المنتجات التي تساعد في الحصول على الحماية الكاملة من أشعة الشمس الضارة، ونتائجها المزعجة على البشرة.

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وأكدت الكحكي، أن استعمال الصن بلوك، يقي البشرة من ظهور حب الشباب البكتيري الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، بشرط أن يكون مصنوع من خامات مضمونة من الناحية الطبية، تجنبًا لحدوث أي آثار جانبية.


وتابعت أستاذ أمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن كل بشرة لها نوع مخصص من الصن بلوك، موضحة أن البشرة الدهنية أفضل نوع لها هو الصن بلوك المصنوع من الچل أو السائل، وكذلك البشرة المختلطة لأن الصن بلوك المصنوع من الكريم، يسبب انسداد لمسام كلتا البشرتين، وتطرأ عليهما الحبوب بشكل مفرط.


وأضافت الكحكي، أن البشرة الجافة هي الوحيدة التي يمكن استخدام الصن البلوك المصنوع من الكريم عليها.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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