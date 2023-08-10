الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

العثور على جثة ثلاثيني مطعون في عمّان والقبض على الفاعل

القضاة يتفقد جمرك مطار الشحن والمنطقة الحرة المشتى والركاب

نابلس .. تشييع جثمان الشهيد أمير خليفة

الإحصاءات :انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.18%

مستشفى البشير يرد على ما أثير حول فقدان طفل كليتيه بسبب المواعيد الطويلة

التضخم في الأردن يرفع ويصل لـ 2.68% خلال 7 شهور

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

سلاح الجو الملكي يفتح التسجيل لمرشحي الطيران - تفاصيل

الجيش يطرح عطاء لشراء 10 صهاريج وقود

إصابة 3 شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

الخميس، 10-08-2023 09:41 ص

تقي من السرطان وتحسن صحة القلب.. الكشف عن 6 فوائد مذهلة لتناول الفراولة

download


الوكيل الإخباري - تمتد فوائد الفراولة إلى أكثر من مجرد مذاقها اللذيذ، حيث إنها مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف وحمض الفوليك.

اضافة اعلان

 

في تقرير نشره موقع Health، ينصح الخبراء بالحرص على إدراج فاكهة الفراولة في النظام الغذائي، للأسباب التالية:

1. مضادات الأكسدة
مضادات الأكسدة هي جزيئات موجودة في الجسم وتوجد في الأطعمة النباتية التي تقاوم الإجهاد التأكسدي.


ويحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك المزيد من الجذور الحرة في الجسم ولكن يتوفر القليل من مضادات الأكسدة لإزالتها.


من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي وتلف الأنسجة، تساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة بمرور الوقت. تحتوي الفراولة على العديد من مضادات الأكسدة، بما يشمل الأنثوسيانين وفيتامين C.

2. تعزيز النظام المناعي
يوفر كوب واحد فقط من الفراولة 100٪ من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين C، الذي يدعم خلايا جهاز المناعة. وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين C يعزز تكاثر كل من الخلايا التائية والخلايا البائية، وهي خلايا الدم البيضاء التي تساعد في محاربة الغزاة المسببة للأمراض، بما يشمل الفيروسات والبكتيريا وحتى السرطانات.


3. تحسين صحة القلب
أفادت دراسة علمية عن وجود علاقة عكسية بين استهلاك الأنثوسيانين وخطر الإصابة بنوبة قلبية بين النساء الشابات ومتوسطات العمر. كشفت النتائج أن النساء اللواتي تناولن أكثر من ثلاث حصص من التوت أسبوعياً كان لديهن خطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بالنوبات القلبية مقارنة بالنساء اللائي تناولن الفاكهة بشكل أقل.

4. الوقاية من السرطان
يساعد المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الفراولة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. في حين أن الآليات الدقيقة لا تزال غير واضحة، يرجح الباحثون أن مضادات الأكسدة الطبيعية لفاكهة الفراولة يمكن أن تقلل الالتهاب الناتج عن السرطان وتمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.


5. تخليق الحمض النووي
تعتبر الفراولة مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك، المعروف أيضًا باسم فيتامين B9، وهو عنصر ضروري للتفاعلات الرئيسية في جسم الإنسان، بما يشمل تخليق الحمض النووي وتفكك الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات. كما أن فيتامين B9 مهم لنمو الأنبوب العصبي الصحي أثناء الحمل المبكر، لذا فإنه أحد أهم العناصر الغذائية في فيتامينات ما قبل الولادة.


يوفر كوب واحد فقط من الفراولة ما يقرب من 10٪ من احتياجات الجسم اليومية من حمض الفوليك


6. سكريات طبيعية
تحتوي الفراولة على نسبة منخفضة نسبيًا من سكر الفركتوز الطبيعي مقارنة بالفواكه الأخرى. على سبيل المثال، في حين أن كوبًا واحدًا من العنب يمكن أن يحتوي على 23 غرامًا من السكر الطبيعي، فإن كوبًا واحدًا من الفراولة يوفر حوالي 7 غرامات من السكر الطبيعي. لذا، إن كان الشخص يتطلع إلى خفض تناول السكر بسبب حالة طبية مثل مقاومة الأنسولين أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي أو داء السكري من النوع 2، فإن الفواكه منخفضة السكر مثل الفراولة يمكن أن يكون خيارًا مفيدًا.

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بربربربر

فقدان حاسة الشم قد يكون 'علامة تحذيرية' لهذا المرض

tbl_articles_article_23094_863cad9beb3-af98-4f1c-a1ed-34fd217d7c36

تعرف على سبب بكاء الرضيع عند وضعه في السرير

download (1)

7 طرق لتسريع عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن

زز

تناول 30 غراما من المكسرات يوميا ماذا تفعل بجسمك؟

ن

غير متوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة على الريق؟

و

رغم فوائده .. هؤلاء ممنوعون من تناول الموز

أخبار متعلقة
c97JK1PbEZWeficEW05v

لعلاج ارتفاع ضغط الدم.. فاكهة شائعة تحرز نتائج مذهلة

تنزيل

لن تتوقعها.. فاكهة شائعة تساهم في علاج ارتفاع ضغط الدم

ك

هام لعشاق الفراولة.. ما علاقتها بالأمراض الخطيرة

6755274931650103201

لخفض ضغط الدم .. احرص على هذه العادة اليومية !

FpoF5NNXsAEAidq

دراسة تكشف عن فاكهة لذيذة يمكن أن تساعد في الحماية من النوبات القلبية!