تمارين اليوغا تحسن وظائف الرئة

الوكيل الإخباري - تقول دراسة جديدة إن تمارين اليوغا والتنفس، هي تمارين رئيسة بشكل خاص للأشخاص المصابين بالربو الذين يسعون إلى تحسين وظائف الرئة.



ويوضح المؤلف الرئيسي شوانغتاو شينغ، الأستاذ المشارك في كلية التربية البدنية في جامعة خنان في الصين، أن النتائج توضح مدى فعالية أنواع محددة من التدريب على التمارين الرياضية لتعزيز وظائف الرئة للأشخاص البالغين.

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ويؤكد: «يبدو أن التدريب على التنفس جنباً إلى جنب مع التدريب الهوائي والتدريب على اليوغا مفيد بشكل خاص، مما يوفر سبلاً محتملة لنهج العلاج الفعالة».

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