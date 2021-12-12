الوكيل الإخباري - تمارين رياضية يمكنك ممارستها اثناء العمل لأن قضاء ساعات العمل جلوساً على المكتب وأمام شاشات الكمبيوتر قد يسبّب العديد من المشاكل الصحية كالتهاب المفاصل وآلام أسفل الظهر والشد العضلي في الرقبة وترقق العظام. ولا يقف الأمر عند ذلك، بل يمتد الأمر ليشمل أعراضاً كثيرة مثل الشعور بالتعب والتوتر والشد العصبي.

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التمرين الأول

بوسعك ممارسة تمرين الجري في المكان في مكان عملك ودون الحاجة للكثير من المساحة، لمدة 60 ثانية متتالية.



التمرين الثاني

استفيدي من وقتك اثناء العمل للقيام بتمرين لشدّ البطن. كل ما تحتاجينه أن تجلسي على كرسي مكتبك وتبدئي بالانحناء في الاتجاهين.



التمرين الثالث

مدي ساقيك أمامك واستندي بالذراعين إلى الكرسي ثم اهبطي واصعدي بجسمك ثم اجلسي على الكرسي.



التمرين الرابع

بدل استخدام المصعد في كل مرَّة تتنقلين فيها بين أدوار مكان عملك، استخدمي السلالم لأن كل درجة تصعدينها أو تهبطينها تحرق السعرات الحرارية وتشدّ جسمك.



التمرين الخامس

اجعلي ظهرك في وضع مستقيم ثم قومي باحناء راسك ببطئ الى الامام ثم الى الخلف ثم الى اليمين ثم اليسار ثم النظر بكامل الراس الى اليمين ثم اليسار ثم القيام بلف الراس بشكل دائري الي اليمين ثم اليسار لتخفيف توتر الرقبة.

التمرين السادس

قفي بثبات وامسكي كرسي أو مكتب لدعم التوازن، ثم قفي على أطراف الأصابع، واخفضي الكعبين إلى الأسفل، وكررّي التمرين لعشرة مرات على الأقل لدعم عضلات القدم.



التمرين السابع

يمكن القيام بتمرين القرفصاء بسهولة في المكتب. قفي بثبات، مع جعل القدمين متباعدتين بمقدار عرض الكتفين. مدّي الذراعين إلى الأمام. اخفضي الأرداف إلى الأسفل حتى تكاد تلامس الأرض، وفي الوقت نفسه حافظي على تباعد الركبتين وجعلهما موازيتان لأصابع القدم. عودي إلى وضعية البداية وكرّري التمرين عدة مرات.



التمرين الثامن

قفي بشكل مستقيم. ثم ضعي اليدين على الوركين، وخذي خطوة كبيرة إلى الأمام بأحد القدمين واجعلي الركبة بمحاذاة القدمين، وبذلك تظهر القدم الأمامية بزاوية قائمة، ثم ارجعي إلى وضعية البداية.



التمرين التاسع

قفي باستقامة أمام الجدار، واثني الركبتين والوركين معًا ليشكلوا زاوية 90 درجة. حافظي على هذه الوضعية لثلاثين ثانية على الأقل لشدّ عضلات أوتار الركبة.



التمرين العاشر

يطلق على هذا التمرين اسم Jumping Jacks لشدّ عضلات الجسم. قفي وضعي الذراعين على الجانبين، واجعلي القدمين متباعدتين بمقدار عرض الكتفين، ثم اقفزي وباعدي بين القدمين بمسافة أكبر مع رفع اليدين إلى أعلى الرأس، ثم اقفزي مرة أخرى وعودي إلى نقطة البداية.

المصدر - هي