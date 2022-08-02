الثلاثاء 02-08-2022
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صندوق المعونة يوضح حول صرف دعم المحروقات
تربية الجيزة تكرم مدارس حققت الإعتماد الصحي
الملك يعزي بوفاة الملازم أول الزعبي والرقيب الشريدة
مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البنك العربي أول بنك يتيح لعملائه تفعيل هوية سند الرقمية عبر تطبيقه البنكي
اختتام مميز ومثير للمحطة الأولى من دوري المصارعة بحضور كبير ومشاركة واسعة
رضا مستخدمي هواوي في الأردن هو نتاج مؤكّد لابتكاراتها وتألق خدماتها
محاضرة تفاعلية حول "واقع السلامة المرورية في الأردن" في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
كورونا
كورونا
دراسة..كورونا زاد الاتجاه نحو تناول الأغذية الصحية
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