تناول الطعام قبل النوم لا يسبب السمنة.. عند اتباعك هذه النصائح!

الوكيل الاخباري - أكدت دراسة علمية جديدة أن توقيت وجبات الطعام لا يحدث فرقاً كبيراً في عملية إنقاص الوزن، طالما أن الشخص يتناول الكمية المحددة واللازمة له من السعرات الحرارية خلال الوجبة.

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وفي هذا السياق، تحدث خبير الأغذية الطبيب الروسي فيليب كوزمينكو لوكالة "سبوتنيك" حول إمكانية تناول الطعام قبل النوم، موضحاً أن "حاجة الجسم للسعرات الحرارية الضرورية لا علاقة لها بالوقت الذي يتم استهلاكها فيه، فالأهم أن يكون الشخص مرتاحا ويوفر لجسمه السعرات الحرارية اللازمة (2000 سعرة حرارية للمرأة و 2500 سعرة حرارية للرجل في اليوم)".



وأضاف: "يعتمد اختيار النظام الغذائي على الخصائص الفردية للكائن الحي، ويجب على الجميع اختيار ما يناسبه شخصيا".



ونصح خبير التغذية الذين لا ينامون جيدا بتناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب أفضل لهم من الطعام. كما أكد أن تحديد النظام الغذائي يعتمد على الشخص، وعلى شعوره بالراحة إذا اتبعه.

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