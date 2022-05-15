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الأحد، 15-05-2022 01:54 م

تناول مكملات الحديد أثناء الحمل تحمي طفلك من أمراض القلب

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الوكيل الإخباري - أشارت دراسة حديثة إلى أهمية تناول مكملات الحديد أثناء الحمل، لوقاية الطفل من الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم والسكري أيضاً، في المستقبل.

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الدراسة شملت 235 طفلاً، تراوحت أوزانهم عند الولادة بين 2 إلى 2.5 كغم، وجرت مقارنة بياناتهم بـ100 طفل ولدوا بوزن مثالي، ووجدت نتائج الدراسة أن المواليد الذين يولدون بوزن منخفض، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب وضغط الدم، كما تنخفض لديهم القدرات المعرفية، وذلك مقارنة بالأطفال الذين يولدون بوزن مثالي.


وأعزى الباحثون أسباب انخفاض وزن الطفل عند الولادة إلى عدم تناول الأم لمكملات الحديد أثناء الحمل، الأمر الذي ينتج عنه طفل بوزن أقل من الطبيعي، وما يترتب على ذلك من الآثار الصحية السابق ذكرها.


وأوصى الباحثون الأمهات بتناول مكملات الحديد أثناء شهور الحمل، حيث إن تناول هذه المكملات يعمل على ضبط ضغط دم الطفل لاحقاً، خاصة إذا كان ذا وزن منخفض عند الولادة، كما أن هذه المكملات الغذائية تقي الطفل في ما بعد من خطر الإصابة بأمراض القلب.


يُذكر أن الوزن الطبيعي للمولود يبدأ من 2.5 كيلوغرام، وانخفاض الوزن عن هذا الحد يشكل خطراً على صحة الطفل بعد الولادة.

 

 

نواعم 

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