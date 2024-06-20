الخميس 20-06-2024
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الخميس، 20-06-2024 02:27 م

تنبيه صحي : احذر شرب المياه المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة !

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الوكيل الإخباري- يمكن أن يؤدي شرب المياه المعبأة المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة إلى مخاطر صحية مخفية لا يدركها الكثيرون.

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وتحذر سارة لوسون، خبيرة سلامة الأغذية: "لا تشرب المياه المعبأة التي تركت في الشمس أو في بيئة حارة، مثل السيارة. يمكن أن تتسبب الحرارة في تسرب مواد كيميائية ضارة من البلاستيك إلى الماء. من المهم البقاء رطبًا، لكن شرب الماء المعبأ المعرض للحرارة ليس آمنًا. احتفظ دائمًا بالمياه المعبأة في عبوات باردة لحماية صحتك".


وأوضح الخبراء أنه عندما تسخن المياه المعبأة، يمكن للمواد الكيميائية من البلاستيك (مثل BPA والفثالات) أن تصل إلى الماء، وقد تجعلك تشعر بالإعياء وتسبب مشاكل صحية إذا شربتها.


وإذا كنت تشرب المياه المعبأة الدافئة، التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، فقد تواجه ما يلي:


مشاكل في المعدة: قد تشعر بالغثيان أو آلام في المعدة.
الصداع.
الدوخة.
مشاكل الهرمونات: يمكن لبعض المواد الكيميائية أن تسبب اضطرابات في الهرمونات، ما يؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة مع مرور الوقت.

RT



 




 

 


 

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