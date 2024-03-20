توابل شهر رمضان التي يجب تجنبها

الوكيل الإخباري - في موائد رمضان نحب جميعا أن نتفنن في فنون الطهي والوصفات، ولكن تسرف بعض السيدات في وضع التوابل على الطعام لا شك أنه يعطيه طعما ورائحة مميزة، ولكن قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مشكلة معوية مختلفة قد تصيبك خلال الشهر الفضيل .

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وفقا لتقرير نشر في موقع فينماك، فإن هناك الكثير من المضار الصحية للإسراف في وضع التوابل على الطعام خاصة في شهر الصيام فأغلب هذه التوابل غالبا ما تكون حارة وشديدة التأثير في المعدة مما قد يؤثر على الأمعاء بشكل سهل ويؤدي الى الإرتجاع خاصة في الصيام كذلك قد تؤدي الى القرح في المعدة، والاثنى عشر في الحالات المتقدمة كما أنها تعزز من الشعور بعدم الرغبة في النوم والأرق الشديد.



و تابع التقرير أن التوابل باختلاف أنواعها يجب أن توضع بحساب على الطعام وبكميات طفيفة للغاية، ولكن الكميات منها خلال الشهر الفضيل قد تسبب مشكلات بالمعدة وانتفاخ في القولون، فضلا عن أنها تؤثر على حالة الصحة الجلدية وتجعلها خشنة بعض الشيء ومتحسسه لدى بعض الاشخاص، خاصة من يتناول التوابل الحارة.



وكثرة إضافه التوابل المختلفة على الطعام ووصفات رمضان، قد يعرقل الهضم بعد الشيء ويسبب غازات وانتفاخات وتقلصات، فضلا عن أن هذه التوابل قد تضر بشكل خاص السيدات الحوامل واجنتهن وقد تسبب مشكلات لأمراض حساسية جلدية وطفح جلدي من حين لاخر، فتناول الكثير من طعام الافطار قد يزيد من إفراز المعدة لبعض الانزيمات ويؤثر بالتالي على الشهية والشعور بالجوع من عدمه فضلا عن اضطرابات هضمية شديدة تصيب الشخص بعدها.

و تابع التقرير موضحا أن التوابل تؤثر كثيرا على فكرة الشبع واضطراب الوزن كما أنها تضر بالأمعاء وتجعلها في حالة تأهب وملتهبة بعض الشيء ، وينصح على الدوام بتقنين كميات التوابل.





لبنان 24

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