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الأربعاء، 30-03-2022 03:28 م

أطعمة مفيدة ينصح بتناولها بعد الصيام في رمضان

اطعمة مفيدة ينصح بتناولها بعد الصيام في رمضان-رئيسية واولى


الوكيل الإخباري - بعد ساعات طويلة من الصيام خلال شهر رمضان، أكثر ما يفكر فيه الصائمون هو تناول الطعام الشهي على مائدة الطعام والتلذذ بمذاقها، مع المشروبات الرمضانية المختلفة التي تطفئ العطش والجوع اللذين يعاني منهما الصائم بشكل كبير خلال أيام الصيام.

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لا يُخفى على أحد فوائد الصيام العديدة لجهة علاج بعض مشاكل الجهاز الهضمي، وتقليل الإفرازات الهضمية، وموازنة السوائل في الجسم وغيرها من الفوائد المهمة.


لكن أياً من هذه الفوائد لن تحصلي عليها عزيزتي في حال عدم اتباعك لنظام غذائي صحي في رمضان يضمن تحقق هذه الفوائد وغيرها.

 

الفواكه المجففة: ومنها التمر أحد أبرز الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسمك بعد يوم كامل من الصيام. وكذلك المشمش المجفف والزبيب اللذين قد يكون لهما تأثيرات مماثلة على الصحة، لذا ينصح بتناول بعد الصيام أيضًا.
البيض: مصدر غني بالبروتين ومنخفض السعرات الحرارية، إضافة لغناه بمادة الليوسين وهي أحد الأحماض الأمينية المسؤولة عن نمو العضلات. وتحوي البيضة الكاملة 13 نوعًا من المعادن الضرورية لجسمك، مثل النحاس، والزنك، والسيلينيوم والكالسيوم، والحديد، والأحماض الدهنية، والفيتامينات، حمض الفوليك، لذا يُعد البيض ضمن قائمة الأطعمة المفيدة بعد الصيام.
الخضروات: ويُنصح بتناولها نيئة أو معصورة، وتحتوي الخضروات على الماء والألياف الغذائية المهمة لتسهيل عملية الهضم وحركة الأمعاء. ومن الخضروات المفيدة لتناولها بعد الصيام في رمضان واستعادة النشاط، البروكلي والقرنبيط والكرنب من الخضروات الصليبية الغنية بالألياف والمغذيات والفيتامينات.

البطيخ: فاكهة لذيذة ومفيدة جداً خصوصاً خلال أيام الصيام في رمضان، وهي وجبة خفيفة قليلة السعرات الحرارية تحتوي على أكثر من 91% من الماء ما يجعلها مثالية لضمان ترطيب الجسم بعد الجفاف الذي يلحق به جراء الصيام.
الزبادي غير المحلى: مصدر مهم للبروبيوتيك أو البكتيريا النافعة التي تحتاجها الأمعاء، ويساعد تناول الزبادي غير المحلى في رمضان على زيادة عدد البكتيريا والأنزيمات الجيدة في الجهاز الهضمي، والتي يخسرها خلال فترة الصيام. ويمكن تناول الزبادي خلال وجبة الفطور، أو السحور، أو كوجبة ثانوية بعد صلاة التراويح.
بذور الشيا: من البذور الغنية بالمنغنيز، والفوسفور، والنحاس، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والسيلينيوم، والدهون الصحية، والبروتينات، والألياف التي يحتاجها الجسم للتعويض عما فقده من عناصر غذائية خلال فترة الصيام، ما يجعلها ضمن قائمة الأطعمة المفيدة بعد الصيام.
السبانخ واللفت: خضروات مفيدة جداً لغناها بالمغذيات المختلفة الضرورية لصحة الصائمين في رمضان. ويحتوي كل منهما على فيتامين ج، وفيتامين ب6، وفيتامين هـ، وفيتامين أ، إضافة إلى حمض الفوليك، والمغنيسيوم، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم.

 

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