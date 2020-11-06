الجمعة 06-11-2020
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الجمعة، 06-11-2020 01:44 م

ثلاثة أطعمة لتجنب آلام أسفل الظهر!

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الوكيل الاخباري - تُعد آلام الظهر حالة شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

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وفي معظم الحالات، لا داعي للقلق من آلام الظهر، وستتحسن من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.


ولكن، يمكنك تسريع الشفاء، أو حتى منع ظهور آلام الظهر في المقام الأول، عن طريق إجراء بعض التغييرات على خطة نظامك الغذائي. ومن أفضل الطرق لتجنب آلام الظهر، تناول المزيد من الأطعمة الغذائية الغنية بالكالسيوم.


وتعتبر الأطعمة المليئة بالكالسيوم، بما في ذلك الجبن والخضروات الورقية والسردين، ضرورية لصحة ظهرك، وفقا لطبيبة العمود الفقري الدكتورة كيلي أندروز.

 

ويعد الكالسيوم مهما جدا لصحة عظام العمود الفقري - خاصة في الشيخوخة.
ويؤدي عدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي، إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.


كما أن التغذية الجيدة والنظام الغذائي المتوازن، هما مكونان مهمان للصحة العامة، حسبما قالت أندروز لموقع Spine-health الطبي.


وأضافت: "ما قد يفاجئ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الظهر، هو أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي، أمور تلعب أيضا دورا رئيسيا محددا لصحة الظهر. والكالسيوم ضروري لصحة العظام ويساعد في الحفاظ على المستوى الضروري من كتلة العظام طوال العمر، وخاصة في الشيخوخة. إن تناول الكالسيوم الكافي مهم بشكل خاص للمساعدة في منع تطور هشاشة العظام، وهو اضطراب يتسم بضعف وهشاشة العظام التي يمكن أن تؤدي إلى كسور فقرية مؤلمة في العمود الفقري".


ويحتاج جميع البالغين إلى 700 ملغ من الكالسيوم على الأقل يوميا في نظامهم الغذائي اليومي.


كما يمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بألم الظهر عن طريق تقليل كمية الزيت النباتي في نظامك الغذائي، طالما أنه غني بأحماض أوميغا 6 الدهنية التي تساهم في حدوث التهابات في الجسم.

 

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الرياضة المنتظمة والقيام بتمارين الإطالة يمكن أن تساعد أيضا في منع عودة آلام الظهر.

 

روسيا اليوم

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