الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يهدم 5 منازل في يطا جنوب الخليل

ارتفاع رؤوس الأموال المسجلة في مراقبة الشركات 67 % عام 2022

اجتماع لجنة الأوبئة.. لا إجراءات جديدة وتقييم الحالة الوبائية بعد أسبوعين

إصابتان بحادث تصادم واحتراق دراجة نارية بالأغوار الشمالية

دعوة الإعلام لتغطية المؤتمر الدولي العاشر للخدمات

الخارجية الروسية: كوريا الجنوبية انضمت للعقوبات الغربية ضد موسكو بسبب الضغوطات الأمريكية

التربية تنعى ثلاث طالبات إثر حريق خيمتين في الأغوار الجنوبية

جوالة اليرموك ينفذون مبادرة اكسوهم خيرا بالشونة الشمالية

نقيب شركات التخليص يطالب بإعادة الرسوم التي استوفيت نتيجة الإضراب وأعفتها الحكومة

وفاة الطفل كنان الحسن ووالدته تنعاه بكلمات مؤثرة

الثلاثاء، 03-01-2023 04:23 م

جفاف العين خطر على القرنية

2023131652572214U


الوكيل الإخباري-قالت دراسة جديدة من جامعة واشنطن إن جفاف العين يجعل القرنية عرضة للإصابة بجروح، وأن القطرة لا تعمل بشكل جيد إلا في 10% إلى 15% فقط.

ونُشرت الدراسة أمس على موقع "ناشيونال أكاديمي ساينس"، ووجد الباحثون أن البروتينات التي تصنعها الخلايا الجذعية التي تجدد القرنية قد تكون أهدافاً جديدة لعلاج ومنع إصابة القرنية بسبب الجفاف.

وتفيد التقارير الطبية بأن عشرات الملايين يعانون من جفاف العين، مع زيادة التحديق في الشاشات.

وحلل الباحثون الجينات التي تعبر عنها القرنية في نماذج حيوانية، ووجدوا أنه عند جفاف العين تساعد المستويات الأعلى من بروتين يسمّى SPARC على شفاء القرنية ومنع إصابتها.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_12_11_20_35_43_641

متى تستدعي الحمى عند الأطفال تناول الأدوية الخافضة للحرارة؟

63a9ad4c4c59b7022333f1a5

5 أطعمة لتقليل الشعور بالاكتئاب الموسمي

2018_3_1_11_46_10_809

ما هي حساسية السُمسم وأعراضها؟

2020_7_27_12_41_45_15

اسباب آلام أسفل الظهر عند الجلوس وطرق لتخفيفها

2021_3_11_16_23_59_448

4 أسباب للتجشؤ

6538-تليف-الكبد-عند-الأطفال

كيف تكتشف الأم إصابة طفلها بتليف الكبد؟