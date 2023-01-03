جفاف العين خطر على القرنية

الوكيل الإخباري-قالت دراسة جديدة من جامعة واشنطن إن جفاف العين يجعل القرنية عرضة للإصابة بجروح، وأن القطرة لا تعمل بشكل جيد إلا في 10% إلى 15% فقط.



ونُشرت الدراسة أمس على موقع "ناشيونال أكاديمي ساينس"، ووجد الباحثون أن البروتينات التي تصنعها الخلايا الجذعية التي تجدد القرنية قد تكون أهدافاً جديدة لعلاج ومنع إصابة القرنية بسبب الجفاف.



وتفيد التقارير الطبية بأن عشرات الملايين يعانون من جفاف العين، مع زيادة التحديق في الشاشات.



وحلل الباحثون الجينات التي تعبر عنها القرنية في نماذج حيوانية، ووجدوا أنه عند جفاف العين تساعد المستويات الأعلى من بروتين يسمّى SPARC على شفاء القرنية ومنع إصابتها.

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