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الأربعاء، 17-08-2022 02:53 م

جولة على أشهر 3 أماكن سياحية في روتردام

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الوكيل الإخباري - روتردام هي ثاني أكبر مدينة في هولندا، وتشتهر بخيارات الترفيه النابضة بالحياة وتضم العديد من المتاحف ومناطق الجذب السياحي البحرية. على الرغم من حداثتها، تعود المدينة إلى العصور الوسطى وكانت مزدهرة بالفعل بحلول القرن الثالث عشر، عندما تم بناء سد لفصل روتي عن نيوي ماس، ومن هنا جاء اسم المدينة.

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في الآتي، جولة على أشهر 3 أماكن سياحية في روتردام :

 

كونستال روتردام
مثال على العمارة الحديثة في المدينة هو متحف روتردام كونستال، أو قاعة الفن. افتتح هذا المعرض العصري في عام 1992 ويستضيف مجموعة متنوعة من المعارض المتغيرة باستمرار للفنون البصرية والتصميم والهندسة المعمارية والثقافة من جميع أنحاء العالم.

 

يوروماست

يعد يوروماست أحد المعالم الأكثر تميزًا في روتردام، ويقع عند المدخل الشمالي لنفق Maas. تم تشييد هذا البرج الذي يبلغ ارتفاعه 185 مترًا عام 1960، ويضم مطعمين بإطلالات رائعة على المدينة، يبلغ ارتفاع كل منهما 92 مترًا.

 

المنازل المكعبة

روتردام هي موطن للعديد من الأمثلة الرائعة للهندسة المعمارية الحديثة، والكثير منها مستوحى من محيط المدينة بجانب الماء، فضلاً عن الاستجابة للدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.

 

 

سيدتي 

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