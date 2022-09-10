حالة شائعة عند البالغين يمكن أن تعرض للعمى

الوكيل الاخباري - تعد صحة العين أمرا ضروريا للحفاظ على جودة الحياة، ولكن مع وجود عدد من الحالات الخطيرة التي من المحتمل أن تهدد بصرك، فمن الضروري الانتباه لعلامات الإنذار المبكرة.

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ووفقا لروشني كانابار، أخصائية البصريات والمستشارة الإكلينيكية لجمعية أخصائيي البصريات، فإن هناك حالة شائعة عند البالغين قد تشكل تهديدا لحاسة البصر.



وأوضحت الدكتورة كانابار: "الهربس النطاقي العيني، والمعروفة أيضا باسم Herpes Zoster Ophthalmicus، ناتج عن إعادة تنشيط الفيروس النطاقي الحماقي (جدري الماء) في العصب المؤدي إلى العين. والأمر الأسوأ، هو أن هذا يمكن أن يؤدي إلى العمى".



وعادة ما يتضح في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع من ظهور الأعراض الأولى ما إذا كان الهربس النطاقي يستهدف العين.



وفي حين أن الهربس النطاقي العيني يمكن أن يؤدي إلى العمى، إلا أن هناك أعراضا يمكن أن تساعد في تحديد ذلك على الفور.



وقالت كانابار: "تشمل الأعراض طفحا جلديا يصيب أحد جانبي الجبهة والجفن العلوي والأنف. وإذا انتشر الطفح الجلدي أسفل الأنف إلى طرف الأنف، فمن المرجح أنه سيؤثر على العين".



ورغم أن الطفح الجلدي في هذه المناطق يمكن أن يدق أجراس الإنذار، إلا أن العين يمكن أن تظهر أيضا أعراضا أخرى، تتراوح بين الألم إلى الرؤية الباهتة. وهناك طرق مختلفة لاكتشاف الهربس النطاقي في العين.



وأضافت كانابار: "تشمل الأعراض الأخرى الشعور بالإعياء، والصداع، والحمى، وإحساس غير عادي في الجبهة، وألم في العين، وتشوش الرؤية، وعيون دامعة، واحمرار، وحساسية للضوء، وانزعاج شديد. ويمكن أن تحدث هذه الأعراض بسبب الفيروس الذي يؤثر على البنية الحساسة للغاية في الجزء الأمامي من العين والتي تسمى القرنية".



وتوصي مؤسسة "مايو كلينك" بزيارة الطبيب "في أقرب وقت ممكن" إذا ظهر الألم والطفح الجلدي بالقرب من عينك لتجنب تلف العين "الدائم".



كيف يؤدي الهربس النطاقي إلى العمى؟

أوضحت طبيبة العيون أن الهربس النطاقي يمكن أن يترك ندوبا في العينين، ما قد يؤدي إلى العمى.



وقالت كانابار: "القرنية هي النافذة الشفافة في مقدمة العين التي تساعد على تركيز أشعة الضوء عند دخولها العين. وفي الهربس النطاقي، يمكن أن تتقرح القرنية وإذا لم يتم علاجها بشكل عاجل يمكن أن تسبب القرحة ندبة، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تترك المريض أعمى في العين المصابة".



وأكدت: "من المهم الاتصال بطبيب العيون على وجه السرعة إذا كان لديك أي من الأعراض المذكورة أعلاه لأن العلاج المبكر سيؤدي إلى نتيجة أفضل".



وأضافت: "تتشابه بعض أعراض الهربس النطاقي مع أمراض العيون الأخرى ولذا فمن المهم لأخصائي العيون أن يستبعد هذه الأعراض أيضا".



وهناك الكثير من الأعراض الأخرى التي يمكن أن تساعد في التعرف على الهربس النطاقي. ووفقا لـ"عيادة كليفلاند"، تشمل القائمة الكاملة للأعراض ما يلي:



- الحُمى

- القشعريرة



- صداع الرأس

- الشعور بالتعب



- الحساسية للضوء

- اضطراب المعدة



- شعور بحكة أو بوخز أو حرقان في منطقة من الجلد

- احمرار الجلد في المنطقة المصابة



- طفح جلدي بارز في منطقة صغيرة من الجلد

- بثور مملوءة بالسوائل تنفتح ثم تتقشر



- ألم خفيف إلى شديد في منطقة الجلد المصابة

وعلى غرار مشاكل العين الأخرى، من الضروري التواصل مع الطبيب بمجرد أن تبدأ في المعاناة من أعراض الهربس النطاقي.

روسيا اليوم