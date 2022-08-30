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الثلاثاء، 30-08-2022 03:26 م

اسباب الاكياس الدمعية

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الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة "عين" الألمانية إن الأكياس الدمعية هي سوائل متراكمة أو تورم للأنسجة الدهنية تحت العين، تُفسد المظهر الجمالي للعيون.

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وأوضحت المؤسسة المعنية بصحة العيون أن تلك الأكياس تجعل العين تبدو متعبة ومتقدمة في العمر، فضلا عن إعاقة الرؤية.

 

وأضافت أن أسبابها تتمثل في العامل الوراثي والتقدم في العمر واضطراب التدفق الليمفاوي بسبب قلة النوم والتوتر النفسي والتدخين، بالإضافة إلى الترهل المستديم للجلد أو العضلات أو النسيج الدهني تحت العين بفعل الإصابة بالسكتة الدماغية مثلا.

 

ولفتت المؤسسة إلى أن الأكياس الدمعية قد تشير إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل نقص الحديد أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض القلب والكلى والكبد أو أحد الأورام.

وأشارت "عين" إلى أنه في الحالات البسيطة يمكن مواجهة الأكياس الدمعية بواسطة الوصفات المنزلية البسيطة مثل ماسك الخيار أو اللبن المخثر أو ملاعق الشاي الباردة أو أكياس الشاي، بالإضافة إلى النوم الكافي والإقلاع عن التدخين.


ويتم اللجوء إلى الجراحة لاستئصال الأكياس الدمعية في الحالات الشديدة، والتي تكون فيها الأكياس الدمعية مستديمة وتتسبب في إعاقة الرؤية.

 

العين الإخبارية 

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