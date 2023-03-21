حتى عمر عام .. ما هو الطول الطبيعي للرضيع؟

الوكيل الإخباري- يجب على الأم قياس طول رضيعها بعد الولادة مباشرة وحتى يتم عامه الأول بشكل دوري، للتأكد من نموه بشكل سليم، وسرعة التوجه إلى الطبيب، إذا كان أقصر من المعدل الطبيعي.



نستعرض في التقرير التالي، جدول الطول الطبيعي للطفل حتى عمر سنة، وفقًا لموقع "Healthline".



جدول الطول الطبيعي للطفل

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1- جدول طول الطفل الطبيعي للذكور

- الطول الطبيعي بعد الولادة: 49.9 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الأول: 54.7 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الثاني: 58.4 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الثالث: 61.4 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الرابع: 63.9 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الخامس: 65.9 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر السادس: 67.6 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر السابع: 69.2 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الثامن: 70.5 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر التاسع: 72 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر العاشر: 73.3 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الحادي عشر: 74.5 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الثاني عشر: 75.7 سم.

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2- جدول طول الطفل الطبيعي للإناث

- الطول الطبيعي بعد الولادة: 49.1 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الأول: 53.7 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الثاني: 57.1 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الثالث: 59.8 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الرابع: 62.1 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الخامس: 64 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر السادس: 65.7 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر السابع: 67.3 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الثامن: 68.7 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر التاسع: 70.1 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر العاشر: 71.5 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الحادي عشر: 72.8 سم.

- الطول الطبيعي في الشهر الثاني عشر: 74 سم.



كيفية قياس طول الرضيع



طريقة قياس طول الرضيع بسيطة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:



- وضع الرضيع على طاولة مستوية.

- فرد ساقي الرضيع.

- قياس طول الرضيع من أعلى رأسه حتى كعبه.

كم يزيد طول الرضيع كل شهر؟

- منذ الولادة حتى الشهر السادس: يزداد طول الرضيع بمعدل يتراوح من 1.5 إلى 2.5 سم في المتوسط.

- من الشهر السابع حتى عمر عام: يزداد طول الرضيع في المتوسط حوالي 1 سم.



أهمية قياس طول الرضيع

الهدف من قياس طول الرضيع هو معرفة ما إذا كان ينمو بشكل طبيعي أم لا، لأن بطء تطوره قد يكون علامة تحذيرية على إصابته ببعض الأمراض، أبرزها:



- قصور نشاط الغدة الدرقية.

- نقص هرمون النمو.



- متلازمة تيرنر: حالة لا تؤثر إلا على الفتيات فقط، تحدث عندما يكون كروموسوم X مفقودًا بشكل جزئي أو كلي، بحسب موقع "Mayo Clinic".



ولتحديد سبب قصر طول الرضيع على وجه الدقة، يجب إخضاعه لمجموعة من الاختبارات الطبية، مثل تحليل الدم وفحص المخ بالأشعة المقطعية.



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