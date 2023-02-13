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الإثنين، 13-02-2023 09:32 ص

خبراء : عقاقير علاج حرقة المعدة تفيد في علاج مرض السل

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الوكيل الإخباري- اكتشف علماء جامعة كامبريدج أن العقاقير المستخدمة في علاج حرقة المعدة يمكن أن تسرع في علاج مرض السل.

وتشير MedicalXpress، إلى أن الباحثين اختبروا العديد من العقاقير المتاحة التي تكبح نشاط مضخات الغشاء المخاطي. واتضح أن مثبطات مضخة البروتون، مثل أوميبرازول، بانتوبرازول، لانسوبرازول، رابيبرازول ، تسرع علاج مرض السل، وتقلل أيضا من احتمال أن تصبح البكتيريا المسببة للمرض مقاومة لمضادات الحيوية.

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ووفقا للباحثين، إن إمكانية استخدام الأدوية المتاحة والرخيصة في تسريع علاج مرض السل يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الرعاية الصحية في العالم. لذلك يعتزم الخبراء مواصلة البحث في هذا الاتجاه.

 

روسيا اليوم

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