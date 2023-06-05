خبراء يحددون يوم في الأسبوع تزداد فيه أعداد الإصابة بالنوبات القلبية

الوكيل الإخباري- قام العلماء بتحديد يوم معين من كل أسبوع تزداد خلاله مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية على اختلاف الفئات العمرية.

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ودرس العلماء بيانات أكثر من 10 آلاف مريض في المستشفيات في جميع أنحاء جزيرة أيرلندا على مدار 5 سنوات، وقاموا بحساب احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية لكل يوم من أيام الأسبوع، حسبما نشر موقع "The sun".



ووجد العلماء علاقة قوية بين بداية أسبوع العمل وأخطر أنواع النوبات القلبية، بل وقاموا أيضًا بحساب عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب النوبات القلبية في كل يوم من أيام الأسبوع.



وأكد العلماء، أن أكثر أنواع النوبات القلبية وأخطرها يحدث في أول يوم من العمل كل أسبوع، وهو ما يسمى إحتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST.



يحدث إحتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST عند انسداد الشريان التاجي الرئيسي تمامًا، وهذه الحالة عادة ما تقتل 11% من البالغين الذين يعانون منها في غضون شهر واحد.



وقال البروفيسور السير نيليش سماني، من مؤسسة القلب البريطانية، إن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث، داعيا إلى التوقف عن اعتبار أي الأيام بها حالات أكبر للنوبات القلبية، حتى يتمكن الأطباء من ممارسة عملهم على نحو سليم.

وعادة ما تشمل أعراض النوبات القلبية ما يلي:



- ألم في الصدر وشعور بثقل وضيق أو ضغط على الصدر.

- ألم في أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن يشعر الشخص كما لو أن الألم ينتشر من الصدر إلى الذراعين (عادةً الذراع الأيسر، ولكن يمكن أن يؤثر على كلا الذراعين) والفك والرقبة والظهر والبطن.

- الشعور بالدوار أو الدوخة.

- التعرق.

- ضيق في التنفس.

- الشعور بالغثيان أو القيء.

- شعور غامر بالقلق.

- السعال أو الصفير.

- غالبًا ما يعاني الشخص أيضًا من عسر الهضم.



تعد أكثر الأعراض شيوعًا لدى كل من الرجال والنساء هو ألم الصدر، بينما تبدو النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس والشعور بآلام الظهر أو الفك.



ويجب الاتصال بالطوارئ على الفور إذا كان الشخص يعتقد أنه مصاب بنوبة قلبية، وكلما كان التصرف بشكل أسرع، كانت فرصة إنقاذ حياة المريض أفضل.



الكونسلتو الطبي

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