عرض خطير ينذر بالنوبة القلبية قبل وقوعها

الوكيل الإخباري - تهدد النوبات القلبية الكثيرين حول العالم والنساء مقارنة بالرجال، ويعد ألم الصدر أحد أبرز الأعراض شيوعا التي تظهر قبل النوبة القلبية، إلا أن خبراء حذروا من عرض آخر خطير يعد بمثابة إنذار قبل حدوثها.



كشفت دراسة نُشرت في مجلة "Circulation"، أن "عسر الهضم" كان من الأعراض الشائعة التي عانت منها النساء في الشهر الذي سبق الإصابة بالنوبة القلبية .

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وأوضحت الدراسة، أن نحو 39% من المشاركات، شعرن بعسر الهضم قبل النوبة القلبية، لكن العارض لم يكن شائعا أثناء النوبة القلبية نفسها.



كما أن وعسر الهضم يمكن أن يكون "ألما أو انزعاجا في الجزء العلوي من البطن (عسر الهضم)، أو ألما حارقا خلف عظم الصدر (حرقة في المعدة)"، وفقا لوفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.



الهدف من الدراسة هو "الوصف الدقيق لأعراض أمراض القلب التاجية لدى النساء، من أجل تطوير فهم أعمق لعلامات التحذير".



وقال الباحثون: "إن الوصف النموذجي الحالي لأعراض السكتة القلبية يعتمد في المقام الأول على تجربة الرجال البيض في منتصف العمر، مما يساهم في سوء الفهم لدى الأطباء والأفراد العاديين، ويؤدي إلى تشخيص غير دقيق، وتأخير النساء في طلب العلاج".



وأشاروا إلى أنه في بحث سابق، ما بين 85 إلى 90% من النساء أبلغن عن عدة أعراض مختلفة في الفترة التي سبقت الإصابة بنوبة قلبية.





الكونسلتو الطبي



